Alex Belli e Delia Duran di nuovo “separati”: cosa succede

Alex Belli e Delia Duran passeranno un’estate da separati. La coppia che al GF Vip 6 è riuscita a superare ogni avversità, anche quella di un ipotetico tradimento, si trova in una situazione molto particolare. Ecco perchè.

Alex Belli e Delia Duran sono stati mattatori indiscussi del GF Vip 6, dove sono rimasti per tutto il tempo al centro dell’attenzione grazie al presunto triangolo con Soleil Sorge. La coppia è uscita più unita che mai da tutte le polemiche, ed ha continuato a professare il proprio amore. Avevano anche spiegato ai rotocalchi di voler avere il loro primo bambino.

Dopo l’uscita dalla casa del GF Vip 6, entrambi avevano provveduto a portare avanti le pratiche di separazione dai rispettivi ex compagni. Alex Belli sta divorziando dalla modella Katarina Raniakova, che aveva rilasciato alcune interviste durante il reality di Canale 5 per smentire la veridicità del matrimonio con la Duran e delle foto che circolavano in rete.

Alex Belli e Delia Duran, estate da separati: ecco perchè

Anche l’imprenditore Marco Nerozzi, l’ex compagno di Delia Duran, ha raccontato la sua verità ai giornali. Ha spiegato che Delia Duran cercava la popolarità, e quando incontrò Alex Belli lo lasciò all’improvviso. In questa situazione, sorprenderà venire a sapere che Delia Duran ed Alex Belli trascorreranno l’estate separati.

È stato lo stesso Alex Belli a spiegare che, purtroppo, lui e la sua metà quest’estate, praticamente, non si incontreranno. Lei è molto impegnata nelle attività di modella, mentre l’ex attore di Centovetrine sta portando in giro per l’Italia un suo spettacolo artistico dove canta, suona, recita, fa il deejay ed intrattiene il pubblico.

L’incredibile indiscrezione che riguarda Un posto al sole e Raffaele

Ci sarebbe anche un’incredibile indiscrezione che riguarda Alex Belli e la prossima stagione televisiva. L’amatissimo portiere di Un posto al sole, Raffaele Giordano, potrebbe lasciare una delle soap opera più amate di sempre. Questo perchè vorrebbe trascorrere più tempo con la sua famiglia e vorrebbe dedicarsi anche a qualcosa di diverso.

L’addio di Raffaele spalancherebbe le porte per l’arrivo di Alex Belli ad Un posto al sole. Il gossip, infatti, vede proprio l’ex attore di Centovetrine come il favorito a prendere il posto di uno dei personaggi più amati della soap di Rai 3. Non resta che vedere gli sviluppi, anche perchè i diretti interessati per ora non hanno riferito nulla.