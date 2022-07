Uomini e Donne torna subito in onda con una versione extra large: pubblico in delirio

Canale 5 è pronta ad accogliere nuovamente Uomini e Donne, con una vera e propria puntata extra-large. Scopriamo cosa succederà a breve.

Uomini e Donne è pronto a tornare su Canale 5 con una puntata speciale ed extra large. Infatti il dating show di Maria De Filippi è pronto a deliziare tutti i telespettatori con un appuntamento inedito: andiamo a vedere cosa sta succedendo.

Dopo 25 anni di trasmissione Uomini e Donne è uno dei programmi più amati di Mediaset. Infatti la sua popolarità è in continua crescita, con milioni di telespettatori pronti a seguire gli episodi dal mese di settembre a poco prima che inizi l’estate come sempre su Canale 5. Le storie di tronisti, cavalieri e dame quindi continuano ad intrigare tutti. Molto amato infatti è anche il Trono Over oltre a quello Classico che siamo abituati a vedere. Al momento il dating show è in pausa per la stagione estiva.

Questo però non ha fermato Mediaset dall’ideare una maratona delle storie preferite dai telespettatori. Quindi la trasmissione di Maria de Filippi è tornata in onda dalla giornata di ieri 17 luglio 2022 su Mediaset Extra. La notizia è stata lanciata dal portale Libero.it. Si inizierà con le repliche dell’edizione 2021/2022, dalle ore 7:00 del mattino fino alle ore 18:00. Andiamo quindi a vedere tutti i dettagli le repliche che verranno trasmesse su Mediaset Extra.

Uomini e Donne, al via la maratona su Mediaset Extra: grande regalo ai telespettatori

Sono partite su Mediaset Extra le repliche riguardanti Uomini e Donne. In totale le puntate saranno 8 al giorno una dietro l’altra. Un vero piacere per chi magari vuole recuperarla perché se le è perse o anche per chi vuole rivivere quelle emozioni. Sono tanti i protagonisti dell’ultima edizione, tra questi troviamo la tronista Andrea Nicole Conte, la quale ha lasciato il programma con Ciprian Aftim.

Ma non solo infatti troviamo anche Matteo Fioravanti, protagonista di una scelta fuori programma. Ancora nel corso dell’ultima stagione possiamo trovare Roberta Ilaria Giusti con Samuele Carniani e, infine, Joele Milan e Ilaria Melis. La prima coppia ancora oggi dura e va a gonfie vele, mentre la seconda si è lasciata poco dopo l’uscita dalla trasmissione. Per quanto riguarda il Trono Over i protagonisti saranno Angela Paone e Antonio Stellacci e Isabella Ricci e Fabio Mantovani. Appuntamento quindi su Mediaset Extra dalle ore 7:00 del mattino fino alle ore 18:00.