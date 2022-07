“Non dormono insieme”: Uomini e Donne, dopo sei anni arriva il gelo

Due protagonisti di Uomini e Donne starebbero attraversando una crisi nera, e da diversi giorni non dormono neanche più insieme. Non sarebbe stato ancora fatto l’annuncio ufficiale, ma i fan avrebbero già capito tutto: ecco il motivo.

Lei aveva precedentemente partecipato alle selezioni di Veline, sperando di poter lavorare a Striscia la Notizia. La popolarità, però, arrivò solo nel 2017, quando diventò tronista a Uomini e Donne. Lì, infatti, ha conosciuto l’uomo con cui ha poi deciso di convivere, costruire una famiglia e di avere due bambini.

Rosa Perrotta, dopo l’esperienza a Uomini e Donne, ha partecipato anche all’edizione 2018 de L’Isola dei Famosi. La pandemia di Covid e la doppia gravidanza hanno temporaneamente accantonato le sue velleità artistiche ed hanno fatto sì che si concentrasse di più sulla carriera di influencer e sulla famiglia.

La doppia conferma della crisi di coppia: cosa succede

Dai primi giorni di luglio hanno iniziato a rincorrersi una serie di voci riguardo i due ex protagonisti di Uomini e Donne, Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione: secondo alcune indiscrezioni, i due non dormirebbero più insieme e non sarebbero più una coppia. I sospetti sono stati inizialmente avanzati dall’esperta di gossip Deianira Marzano.

Successivamente, anche Alessandro Rosica ha confermato tramite la sua pagina Instagram che, effettivamente, la situazione fra i due sarebbe molto difficile. Sarebbe dunque confermato che i due ex protagonisti di Uomini e Donne non dormono insieme e che la crisi si trascini da diversi giorni. Sarebbero in vacanza nello stesso luogo ma separati.

Perchè i due ex Uomini e Donne non dormono più insieme?

Non si conoscono i motivi dell’allontanamento di Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione, ma sembrerebbe che non ci sia stato nessun tradimento. Già dopo la nascita del primogenito, Domenico Ethan, la coppia si era separata per un breve periodo. L’ex tronista aveva avuto anche uno screzio con i suoi fan riguardo la gestione della situazione.

Nonostante siano stati incalzati dai fan più volte, sia Rosa che Pietro non hanno voluto parlare della loro situazione sentimentale. Nel frattempo, la Perrotta ha avuto un nuovo screzio con un utente che le consigliava di dare uno schiaffo a suo figlio se le rispondeva male. Lei ha subito sbottato che la violenza non è mai accettabile.

Ecco alcuni scambi fra Rosa Perrotta e l’utente che poi ha tolto dalla sua pagina Instagram: