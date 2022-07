Uomini e Donne, mazzata per Maria De Filippi: un’altra coppia è scoppiata. L’ultima edizione del dating show non è stata molto fortunata

Un dating show a tutti gli effetti, rispettando la formula con cui era nati il programma, oppure solamente un ufficio di collocamento per farsi notare? Il sospetto ormai ce l’hanno molti fan di Uomini e Donne perché, per pura casualità oppure per calcolo, quasi nessuna coppia riesce ad andare avanti.

Solo nei giorni scorsi era arrivata la conferma di quello che tutti i fan temevano. Matteo Ranieri e la sua scelta, Valeria Cardone, cioè una delle coppie che si sono formate nell’ultima edizione del programma di Maria De Filippi hanno rotto. E l’ex tronista potrebbe essere tra i concorrenti del GF Vip 7.

Ma non è tutto, perché adesso a forte rischio ci sono anche Luca Salatino e Soraia Allam Ceruti, freschi di scelta solo due mesi fa. Secondo l’esperto di gossip Amedeo Venza tra i due ragazzi non c’è più feeling e lo dimostrerebbe l’ultimo mancato appuntamento. Soraia aveva chiesto a Luca di passare il weekend insieme ma lui le ha preferito proprio la compagnia di Matteo Ranieri al quale è rimasto molto legato. Ecco perché anche se non è ancora arrivata una conferma ufficiale, la coppia sarebbe in crisi.

Uomini e Donne, mazzata per Maria De Filippi: tutti gli indizi che portano a dubitare

Da altre parti arrivano ulteriori conferme. L’altra esperta di gossip Deianira Marzano che ha pubblicato la segnalazione di una follower che mette ulteriore pepe alla vicenda. Nel corso di una diretta con Matteo Ranieri alla quale era presente anche Luca. L’ex tronista non avrebbe voluto rispondere a nessuna domanda sulla sua storia con Soraia.

In più, se Salatino è con l’amico Matteo, anche Soraia in queste ore ha deciso di passare del tempo con un’altra ex di Uomini e Donne. Stiamo parlando di Federica Aversano, ex corteggiatrice dello stesso Ranieri che l’aveva portata sino alla fine preferendole però Valeria. Molti pensano che la stessa Federica possa essere la nuova tronista di Uomini e Donne già a settembre quando il programma ripartirà su Canale 5.

Di solito alla ripresa del dating show Queen Mary ospita in studio le ultime coppie uscite da quegli studi che raccontano quello che ancora le unisce oppure cosa le ha divise Luica e Soraia torneranno? E bel caso, saranno ancora accoppiati?