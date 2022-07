Un Posto al Sole, clamorosa decisione della Rai: si chiude tutto!

Ufficializzata la decisione che spiazza i fan di Un Posto al Sole. La Rai non ha avuto dubbi nel decretare una inaspettata chiusura

La soap opera italiana più longeva e più seguita è senza dubbio Un Posto al Sole. Gli intrecci e le trame di Palazzo Palladini vanno in onda regolarmente, dal lunedì al venerdì, nel prime time di Rai Tre.

In questo periodo estivo proprio tali intrecci stanno rendendo la storia della soap molto articolata e ancora più seguita. Tante le situazioni da risolvere, che tengono incollati alla TV i fan più accaniti di Un Posto al Sole.

Nonostante l’alto seguito di pubblico e le storie come detto ancora da scoprire, Un Posto al Sole verrà interrotto. La decisione improvvisa della Rai lascia tutti i fan a bocca aperta, delusi per uno stop imprevisto e quasi immediato.

Un Posto al Sole va in pausa: quando riprenderà la programmazione su Rai Tre

Ormai è ufficiale. Un Posto al Sole si fermerà per esigenze produttive e di palinsesto. Ma niente paura: si tratta dal consueto stop estivo di metà agosto. Come tutti gli anni la troupe ed il cast di Upas si concedono alcuni giorni di riposo.

Ufficiali anche le date: dal 15 al 26 agosto 2022 Un Posto al Sole non andrà in onda. I telespettatori più assidui dovranno attendere dunque per conoscere lo sviluppo e la conclusione delle trame che in questi giorni stanno diventando sempre più fitte e misteriose.

Conoscendo l’andamento della soap, è probabile che gli sceneggiatori di Upas abbiano deciso di far coincidere la pausa di Ferragosto con qualche colpo di scena, così da lasciare tutti con pathos e fiato sospeso fino alla ripresa prevista per lunedì 29 agosto prossimo. La fascia oraria che va dalle 20:45 alle 21:20 verrà occupata per due settimane dalla riproposizione della trasmissione I Mestieri di Mirko, programma dedicato alla verve del noto taxi-driver Mirko Matteucci.

Non solo Un Posto al Sole. La Rai ha annunciato che in ‘ferie’ andranno anche le puntate in replica di Don Matteo. Dal 4 agosto termineranno le vecchie puntate del giovedì sera, lasciando spazio nel resto del mese a diversi film-tv ed alle repliche di Lolita Lo Bosco.