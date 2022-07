Le fontane di Roma sembrano attrarre sempre più tuffatori improvvisati. Con il caldo asfissiante e le alte temperature, i bagni “fuori programma” nelle fontane monumentali cittadine si moltiplicano. Ultimo in ordine di tempo quello di un signore, con tanto di costume, che ha pensato bene di esibirsi in un tuffo all’interno della Fontana di Trevi. Uno dei monumenti più famosi al mondo è diventato set per numerosi smartphone che hanno ripreso le gesta dell’improbabile atleta.

Meno di un mese fa la stessa fontana era diventata, suo malgrado, scenario dell’esibizione di un turista spagnolo 26enne. Ora è il turno di questo signore 45enne che si è tuffato intorno alle ore 22 del 16 luglio. Il caldo torrido, insomma, continua a giocare brutti scherzi. Un gesto che però potrà costare una multa salata e il daspo urbano al tuffatore “de noantri”, come direbbero a Roma. Il 45enne è infatti stato fermato dalla polizia di Roma Capitale, che lo ha fatto uscire dalla fontana per poi identificarlo.

Ma, come detto, sembra ormai di trovarsi di fronte alla regola più che all’eccezione. Solo per restare circoscritti nell’ambito degli ultimi due mesi, ancora fresco è il ricordo di una coppia – uomo e donna – che si faceva bellamente il bagno nella fontana del Prigione a Trastevere, in via Mameli. Non solo: lui si depilava mentre lei pensava bene di farsi un bidet. Ancora: un’altra coppia, stavolta nella Fontana del Tritone in piazza Barberini, con lui che urinava e lei che si produceva in una doccia in topless. In questi casi, le multe sono variabili dai 160 ai 450 Euro. Con possibilità, come detto, di daspo urbano.