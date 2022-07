Royal Family, gli esperti sono sicuri: “Non la perdonerà mai”. Spunta un nuovo retroscena sui rapporti tesi tra i membri della Corte

C’è sempre un buon motivo nella Royal Family per fare festa e l’ultimo è stato quello per il compleanno di Camilla Parker Bowles. La seconda moglie del principe Carlo, che prima o poi potrebbe diventare regina, ha computo 75 anni e ormai i britannici la considerano una di famiglia. Ma non tutti la amano.

Secondo una fonte anonima vicina alla Royal Family infatti la spaccatura tra Camilla e Meghan Markle è talmente profonda che “la Parker Bowles non la perdonerà mai la moglie di Harry per quello che ha fatto a Carlo”. Una rottura ancora più clamorosa pensando che invece, ai tempi della sua permanenza a Londra. Camilla era stata una della poche che aveva cercato fin da subito di far sentire l’attrice americana come se fosse a casa.

Ma la fonte citata dal ‘Daily Star’ è certa che ormai la frattura tra le due donne sia insanabile. A Camilla non è andato giù il tradimento del figlio, che peraltro non ha mai amato il fatto di vederla prendere il posto di sia madre Diana, nei confronti del padre prima di andare negli Stati Uniti. Come molti, anche lei è convinta che la regia sia tutta di Meghan e ormai tra le due è guerra fredda.

Royal Family, spunta un retroscena sui funerali di Filippo: perché la regina era sollevata

Ma nelle ultime, ore è emerso anche un altro particolare che conferma la spaccatura insormontabile tra Harry e Meghan da una parte, il resto della Royal Family dall’altra. L’esperto di vita reale Tom Bower ha tirato di nuovo in ballo il giorno dei funerali del principe Filippo, il 17 aprile di un anno fa. Harry era atteso in Inghilterra ma decise di rimanere a Los Angeles.

Csì il giornalista e scrittore, nel suo nuovo libro ‘Revenge’ anticipato dal ‘Sun’ svela un retroscena. “Sua Maestà si stava preparando ad affrontare in pubblico uno dei giorni più tristi della vita. E prima di andare in chiesa, rivolgendosi agli stretti collaboratori, disse ‘grazie al cielo Meghan non verrà‘”.

In realtà negli ultimi mesi ci sono state più versioni, perché alcuni invece hanno fatto trapelare il fatto che Elisabetta II avesse ben compreso le ragioni di quel mancato viaggio. E di recente, quando Harry e Meghan sono volati a Londra con i figli per ik Giubileo della regina il loro incontro è stato descritto come cordiale.