Icona Rai passa a Mediaset? Dopo trent’anni nessuno se lo aspettava

Dopo trent’anni, nessuno si aspettava che l’icona della Rai potesse valutare di passare a Mediaset. Ecco l’incredibile retroscena riguardo la televisione pubblica che ha trovato l’ufficialità solo il 18 luglio.

L’icona della Rai è stata punta dalla penna affilata di Aldo Grasso sin dal suo arrivo nella Tv pubblica. La nota firma de Il Corriere della Sera ha subito sottolineato l’accento pugliese del giornalista, forse non adatto al ruolo. Secondo il critico televisivo, gran parte della sua carriera di deve alla confusione fra persona e personaggio, tipica della Tv italiana.

Francesco Giorgino è subito piaciuto ai telespettatori italiani, arrivando anche a dirigere il TG1 delle 20:30, ovvero l’edizione più importante. In molti hanno notato un particolare dettaglio sulla chiusura del 15 giugno, quando il giornalista ha salutato con la mano i telespettatori. Si trattava di una novità che effettivamente celava importanti cambiamenti.

L’icona Rai passerà a Mediaset? Le indiscrezioni

Francesco Giorgino, Laura Chimenti ed Emma D’Aquino sarebbero stati sospesi dalla direttrice Monica Maggioni. Questo perchè si sarebbero rifiutati di presidiare a turno anche la rassegna stampa delle 6:30 di mattina. Per i tre giornalisti sarebbe una proposta irricevibile, e Giorgino ha anche chiesto l’esonero per problemi di salute.

Monica Maggioni non sarebbe stata aperta a nessun tipo di contrattazione, e quindi i tre giornalisti lasceranno l’edizione serale del TG1. Lo scontento di Giorgino sembrava palpabile, ed in questa situazione hanno iniziato a circolare numerose indiscrezioni che l’icona di Rai 1 stesse considerando il passaggio alla rete concorrente, Mediaset.

L’annuncio del 18 luglio ha chiarito il futuro del giornalista: cosa farà

Dopo diversi giorni in cui si sono susseguite voci sempre più insistenti di un addio alla Rai di Giorgino da parte del quotidiano Libero, è arrivata la smentita attraverso Twitter. Il giornalista Giuseppe Candela è sicuro: “La notizia sul futuro di Francesco Giorgino direzione Biscione non trova conferme a Mediaset. Rumors infondato“.

Hanno dunque iniziato a farsi largo le ipotesi che, dopo l’epurazione dal TG1 della 20:30, la Rai avesse in serbo per lui un progetto speciale. Il 18 luglio è arrivata anche la conferma di quale ruolo l’amato giornalista Rai e docente della LUISS andrà a ricoprire dalla prossima stagione: la Direzione editoriale per l’offerta informativa.

Ecco la smentita riguardo il probabile addio dell’icona Rai per un passaggio a Mediaset:

GIORGINO-MEDIASET

La notizia sul futuro di Francesco Giorgino direzione Biscione non trova conferme a Mediaset. Rumors infondato. — Giuseppe Candela (@GiusCandela) July 18, 2022

Questo, invece, è l’insolito saluto di Giorgino al pubblico prima di essere rimosso dall’edizione delle 20:30 del TG1: