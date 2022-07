Una scena degna della miglior commedia all’italiana quella vista ai Quartieri Spagnoli di Napoli. Due modelle si stavano scambiando un bacio saffico durante uno shooting fotografico. Una con la maglia del Napoli, l’altra con una camicetta di jeans che riportava lo stemma della società calcistica. I partecipanti al set non avevano però messo in conto un imprevisto: una suora che, in quel momento, si trovava a passare su quella stessa strada.

Il bacio saffico tra le due donne, abbarbicate a un muro, scatena l’ira della donna di chiesa: “Che fate? Che fate?”, urla la suora mentre le separa fisicamente con ampio gesto delle braccia. Le due modelle scoppiano a ridere, mentre dal set uno degli operatori fotografici tenta un timido “signora, stiamo lavorando…”. Niente da fare: la suora è irremovibile. Quel bacio non s’ha da fare. “È il diavolo”, continua la donna mentre si rivolge – stavolta – ai componenti della troupe. Con tanto di segno della croce finale invocando Gesù, Giuseppe, Sant’Anna e Maria.

La scena ha scatenato il web, che ha rilanciato il video più volte fino a farlo diventare virale. Non è chiarissimo se il tutto sia frutto della genuina fatalità del caso o sia un teatrino architettato ad arte. Fatto sta che il video ha ricevuto milioni di visualizzazioni su tutte le piattaforme social, da Facebook a TikTok, fino a YouTube. La suora in tonaca bianca – insomma – è diventata, suo malgrado, una star di internet.