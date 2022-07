Manuel Bortuzzo, un sogno che si realizza: emozione indescrivibile

Nella giornata di ieri Manuel Bortuzzo ha realizzato un vero e proprio sogno. L’ex gieffino infatti ha testimoniato il tutto sui social.

Nel corso dell’ultima stagione televisiva, Manuel Bortuzzo è entrato di diritto nel cuore di milioni di italiani durante la sesta edizione del Grande Fratello Vip. Infatti lo scorso settembre il triestino ha varcato la porta rossa della Casa più spiata d’Italia mostrando lati inediti del suo carattere. Durante la sua esperienza all’interno del reality, Manuel ha voluto lanciare moltissimi messaggi motivazionali ed ha avuto modo di raccontare la sua storia.

Come tutti ricorderanno, a febbraio nel 2019 il nuotatore è stato vittima di una sparatoria a causa di un errore di persona durante un agguato alla periferia di Roma. Dopo quell’incidente, a causa di una lesione al midollo spinale, Manuel è stato costretto a vivere il resto della sua vita sulla sedia a rotelle. Dopo l’uscita dal reality show, su Rai Uno è arrivato il film a lui dedicato dal titolo “Rinascere”. Andiamo quindi a vedere qual è il sogno che ha realizzato Manuel Bortuzzo nelle ultime ore, dopo la sua testimonianza social.

Manuel Bortuzzo, l’ex gieffino realizza il suo sogno: è successo ieri

Nella serata di ieri, Manuel Bortuzzo ha avuto modo di realizzare uno dei suoi tanti sogni. L’ex gieffino è ricordato per essere arrivato in finale all’ultima edizione del Grande Fratello Vip. Durante la sua permanenza all’interno della Casa, l’ex gieffino ha sempre dichiarato di essere un fan di Ultimo, dopo l’uscita dal reality show si è anche tatuato il numero “22” , appunto una citazione al brano 22 settembre del cantautore romano.

Proprio Ultimo sta girando l’Italia esibendosi in diversi stadi italiani. Nella serata di ieri il cantautore è tornato nella Capitale esibendosi al Circo Massimo. Tutte le date sono andate sold-out e per questa esibizione speciale, Manuel Bortuzzo è riuscito ad ottenere il pass speciale ricevuto per partecipare al live dell’artista. Quindi l’ex gieffino è riuscito a squarciagola tutti i brani dell’artista sotto al palco, realizzando quindi il suo sogno.