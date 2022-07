“Mantenuta per 20 anni”, colpo di scena dopo la rottura Totti-Ilary Blasi: altre schermaglie

Dichiarazioni forti che danno altri scossoni alla vicenda più chiacchierata del momento, il divorzio shock tra Francesco Totti e Ilary Blasi

La vicenda che sta facendo letteralmente impazzire il web ed i siti di gossip è certamente il divorzio definitivo tra Francesco Totti ed Ilary Blasi. Una coppia storica e seguitissima, che però ha deciso di troncare.

L’ex campione e capitano della Roma e la conduttrice televisiva Mediaset hanno di comune accordo annunciato la loro separazione. Dovuta a cause private e non ancora chiarite, anche se in molti parlano di nuove relazioni già in corso per entrambi.

Forse una delle cause dell’addio sentimentale riguarda i progetti di vita e di carriera molto diversi. Totti sperava di allargare la famiglia, dopo la nascita dei tre figli. Ilary invece ha sempre voluto sfondare in televisione e sta ottenendo successi meritati, dunque non intende fermarsi ora.

Un hater si scaglia contro Ilary Blasi: la sorella Melory risponde a dovere

In attesa di conoscere qualche informazione in più sui motivi del divorzio Totti-Ilary Blasi, non mancano i commenti, le frecciatine ed anche le accuse del mondo dei social.

Ha fatto rumore l’attacco su Instagram da parte di un hater di Ilary Blasi, che imputa alla conduttrice Mediaset la vera colpa del divorzio dall’ex calciatore. L’uomo se l’è presa anche con Melory Blasi, sorella di Ilary, che a sua volta aveva puntato il dito contro i ‘finti’ amici della coppia, in particolare di Totti.

L’hater in questione ha risposto così a Melory: “Prima di parlare degli amici di Totti pensa a tua sorella, che è una vergogna. Ilary è stata mantenuta per 20 anni e si prende una mega villa e più anche il mantenimento. Volate basso che è meglio, famiglia Blasi!”.

Ovviamente la sorella di Ilary ha risposto in maniera piccata al commento offensivo, ma ha poi preferito lasciar perdere la disputa sui social. Appare incredibile come il divorzio tra i due famosissimi personaggi sia ormai di dibattito pubblico. Gente che si schiera con Francesco Totti, considerato la ‘vittima’ della coppia, chi invece pensa che il calciatore sia un traditore e che Ilary Blasi abbia fatto bene a troncare. Tempi duri per la loro privacy…