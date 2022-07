Ivana Trump, svelata la causa della morte: pubblico scioccato

Arriva l’ufficialità sulla causa della morte prematura ed improvvisa di Ivana Trump, l’ex moglie di Donald Trump scomparsa giovedì

Una brutta notizia ha sconvolto i media internazionali e non solo. Giovedì scorso è morta Ivana Trump, imprenditrice ed ex fotomodella, divenuta nota nella stampa scandalistica per il matrimonio con Donald Trump durato fino al 1992.

Tutto il mondo è rimasto sorpreso e toccato da questa scomparsa improvvisa. Ivana Trump aveva 73 anni, ma godeva di ottima salute e soprattutto era una donna molto attiva in vari ambiti, soprattutto nella beneficienza e nelle serate di gala.

In molti negli ultimi giorni si sono domandati i reali motivi della sua scomparsa. C’è chi ha parlato di un arresto cardiaco inaspettato, chi addirittura di una morte premeditata infittendo la situazione. Ma nelle ultime ore sono arrivati riscontri ben diversi.

L’amara verità: un incidente domestico ha stroncato la vita di Ivana Trump

La notizia, cominciata a circolare nelle scorse ore dagli Stati Uniti, è stata riportata stamane dalla conduttrice Maria Soave, volto di Unomattina Estate. La giornalista ha reso nota l’ufficialità sulla morte di Ivana Trump.

Pare che l’imprenditrice sia stata vittima di un brutto incidente domestico. In pratica la Trump sarebbe caduta dalle scale, probabilmente scivolando o perdendo l’equilibrio improvvisamente. “E’ scomparsa a causa di un incidente domestico, lo ha stabilito l’autopsia, eseguita perché ci sono stati dei dubbi sulla natura del suo decesso” – ha detto oggi la Soave su Rai Uno.

Una caduta terribile che ha causato ad Ivana Trump dei danni irreversibili a torace e dorso, che probabilmente, in mancanza di una pronta assistenza, hanno causato la morte della donna.

Un grave lutto per la famiglia Trump. Ivana è stata sposata con l’ex presidente USA Donald Trump dal 1977 al 1992. La coppia ha avuto assieme tre figli: Donald junior, Ivanka ed Eric, tutti sconsolati e disperati per la scomparsa dell’amata madre.

Ivana Trump era salita alla ribalta anche per alcune relazioni discusse, come con Rossano Rubicondi, di 23 anni più giovane di lei. Anche Rubicondi, modello e personaggio televisivo italiano, è scomparso prematuramente per cause legate alla sua salute.