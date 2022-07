Guenda Goria, nuovo aggiornamento dall’ospedale: come sta l’ex gieffina

Le ultime sullo stato di salute di Guenda Goria, la giovane influencer operata d’urgenza giorni fa per un problema fisico improvviso

Disavventura a livello fisico e di salute per Guenda Goria. La giovane influencer, molto nota nel mondo dei social e dei reality show, ha subito nei giorni scorsi un ricovero d’urgenza in ospedale.

La 33enne figlia di Maria Teresa Ruta e del giornalista sportivo Amedeo Goria si è dovuta immediatamente sottoporre ad un intervento chirurgico delicato. Colpa delle complicazioni di una gravidanza extra uterina, in un primo momento suparata ma successivamente si è reso necessario un nuovo ricovero e, come se non bastasse, anche un’operazione.

Un periodo non troppo felice per Guenda Goria, che ha però sempre al suo fianco il fidanzato ormai storico Mirko Gancitano, volto dell’ultima edizione della Pupa e il Secchione, il quale non ha mancato di aggiornare i follower di Guenda.

Come sta Guenda Goria dopo l’intervento subito alla tuba di Falloppio

L’intervento a cui si è sottoposta nei giorni scorsi Guenda Goria è risultato importante e risolutivo. La ragazza ha subito una salpingectomia, ovvero la rimozione di una tuba di Falloppio dalla propria cavità uterina.

Un intervento di routine ma sempre molto delicato, che certamente ha messo a dura prova la resistenza ed il fisico di Guenda. La pianista provetta ha voluto però rassicurare i suoi fan, pubblicando dalla clinica Mangiagalli di Milano alcune stories in cui ha aggiornato tutti.

“Sto abbastanza bene. Mi hanno dato un po’ di analgesico quindi non sento niente. L’operazione è andata bene, nel senso che sono entrati e hanno tolto la tuba, che era diventata una salsiccetta enorme, tutta sanguinante. Adesso ho un po’ di male alla gola per l’intubazione, comunque mi sono trovata benissimo qui al Mangiagalli. Quando sono uscita dalla sala operatoria ho fatto ridere Mirko perché gli dicevo ‘Amore ho paura dell’operazione’ e lui rideva e diceva ‘Ma guarda che ti hanno già operata’. Siamo forti, ironizziamo. Mi piace ironizzare anche nei momenti più difficili”.

Il resoconto della Goria è dunque molto positivo. Il peggio sembra passato e, tolta la tuba difettosa, dovrebbe risolvere definitivamente i problemi uterini ed i dolori accusati nei giorni precedenti. Ora non resta che attendere il giorno delle dimissioni dalla clinica.