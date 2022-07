Boom GF Vip 7! Alfonso Signorini scatenato: nella casa anche la star del momento

Spunta una clamorosa indiscrezione riguardante il prossimo GF Vip 7. Alfonso Signorini ha chiamato la stella del momento: di chi si tratta.

Alfonso Signorini è impegnatissimo in queste settimane nel formare il cast della prossima edizione del Grande Fratello Vip. Infatti il presentatore ha chiamo la stella del momento: andiamo a vedere chi varcherà la porta rossa.

Sono settimane caldissime per il GF Vip 7. Infatti Alfonso Signorini sta lavorando duramente per comporre il cast della prossima edizione del reality show. Quindi continuano a rincorrersi i rumors a proposito dei Vipponi che tra poco meno di due mesi entreranno nella Casa più spiata dagli italiani. Nelle ultime ore il nome che sta circolando intensamente è quello di Elisa Esposito, l’ormai celebre “Prof del corsivo” di Tik Tok.

Elisa Esposito è giovanissima, ha 19 anni e negli ultimi mesi ha raggiunto la grande popolarità su Tik Tok con le sue virali lezioni di corsivo. Proprio i suoi video, spesso virali, hanno diviso il pubblico, tra chi la difende, trovando i suoi video ironici e divertenti, e chi invece l’attacca con critiche molte volte anche feroci. Non è di certo la prima volta di Elisa in televisione, visto che è stata ospite anche nella trasmissione tv Propaganda Live, attirando ulteriormente su di sé i riflettori. Andiamo quindi a vedere l’indiscrezione dell’ultima ora.

GF Vip 7, Elisa Esposito entra nella casa? Gli ultimi rumors

A riportare la clamorosa indiscrezione che vorrebbe Elisa Esposito nella casa del Grande Fratello Vip ci ha pensato l’influencer Amedeo Venza. Infatti sul suo profilo social l’uomo ha rivelato come la Esposito sarebbe stata contatta per un provino e nei prossimi giorni incontrerà la produzione del reality. In una delle stories si legge: “È l’insegnante di corsivo… e l’occhio del Grande Fratello è puntato su di lei! Contattata direttamente, Elisa in questi giorni terrà un incontro decisivo per varcare la porta rossa“.

Inoltre nei prossimi giorni potrebbero arrivare conferme anche sulla presenza di un’altra star di TikTok come George Ciupilan, ex concorrente de Il Collegio e de La Caserma. A confermarlo ci sarebbe stato proprio un indizio di Alfonso Signorini raffigurante un bracciale particolare. Inoltre tra i papabili vipponi troviamo anche e Diego Armando Maradona Junior, la cantante Chadia Rodriguez, Pamela Prati e Ginevra Lamborghini, sorella di Elettra. Vedremo quali di questi nomi entrerà effettivamente nella casa.