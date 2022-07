Elettra Lamborghini, questa hit non funziona: arriva una mazzata inattesa. Tra televisione e musica non ci sono dubbi, il pubblico ha scelto

Non ci sarebbe estate senza tormentoni. Non ci sarebbero tormentoni, almeno da 3-4 anni a questa parte, senza Elettra Lamborghini che però quest’anno ha deciso di non fare da sola. Il nuovo singolo, ‘Caramello’, che è appena uscito anche con il video l’ha registrato con Rocco Hunt e la cantante spagnola Lola Indigo.

Sarà sicuramente un successo, sono bastati pochi giorni per farlo diventare uno dei più ascoltato in radio e uno dei più scaricati sulle piattaforme streaming. E forse la convincerà che la musica è meglio della televisione, perché le sue apparizioni sul piccolo schermo non convincono il pubblico allo stesso modo.

Lo confermano i dati degli ascolti tv relativo a domenica 17 luglio che sono appena arrivato. Sul Nove in prima serata la replica di Only Fun – Comico Show, che Elettra ha condotto insieme ai Pan Pers, è stata seguita da 288.000 spettatori (2.2%di share). Il programma più visto è stato su Rai1 la replica di Mina Settembre con 2.301.000 spettatori pari al 17.3% di share. Su Canale 5 invece la fiction Paolo Borsellino con Giorgio Tirabassi, in replica, ha totalizzato 1.206.000 spettatori con uno share del 10.6% mentre si Italia1 Le Iene presentano – Un Paese di furbetti ha messo insieme 989.000 spettatori pari all’11%.

Nell’Access Prime Time successo per Techetechetè su Rai 1: è stato seguito da 2.964.000 spettatori pari al 21.1%mentre su Canale 5 Paperissima Sprint ha registrato 2.301.000 spettatori con il 16.4%. Su Rete 4 Controcorrente ha messo insieme 831.000 spettatori (6.2%) nella prima parte e 852.000 spettatori (6%) nella seconda parte. Su La7 In Onda invece 735.000 spettatori (5.3%).

E ancora, nel Preserale su Rai 1 Reazione a Catena è stato visto da 3.171.000 spettatori con il 27.8%. Su Canale 5 Avanti un Altro! Weekend, in replica, da 1.604.000 spettatori (14.4%) e su Rete 4 Tempesta d’Amore ha interessato 588.000 spettatori (4.6%).

Infine nel Daytime Pomeriggio su Rai 1 la replica di Una Voce per Padre Pio ha tenuto compagnia a 1.206.000 spettatori con il 12% e Sogno e Son Desto 2 a 1.229.000 spettatori con il 13.2%. Su Canale 5 Beautiful ha registrato 1.784.000 spettatori (15.7%) e Una Vita 1.566.000 spettatori (14.9%). A seguire Grand Hotel – Intrighi e Passioni 1.014.000 spettatori (10.7%) e Inga Lindstrom – Screzi d’amore 839.000 spettatori (9%).