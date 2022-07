Celentano e Peparini, da non credere: il gesto lascia tutti senza parole – VIDEO

Alessandra Celentano e Veronica Peparini, le due professoresse ed acerrime nemiche di Amici 21, sarebbero state sorprese in atteggiamenti incredibili. Ecco cosa è successo fra le due insegnanti nella serata del 17 luglio.

Kledi Kadiu ha avuto molto successo in televisione ad inizio degli anni ’90, dove ha preso parte a molte trasmissioni di Maria De Filippi. Gli spettatori Mediaset lo hanno infatti visto a C’è posta per te e Amici, ma ha anche partecipato come ballerino a Domenica In. Ha anche provato ad intraprendere la carriera di attore, partecipando ad alcune pellicole italiane.

Nel 2004 Kledi ha fondato la Kledi Dance, l’azienda attraverso cui organizza degli eventi nel mondo della danza. A metà luglio lo si è visto a Desenzano insieme a molti altri amatissimi protagonisti della presente edizione di Amici e di quelle passate, come Anbeta, Alessandra Celentano e Veronica Peparini.

Celentano e Peparini, cosa è successo il 17 luglio

L’evento, che sul web ha ricevuto commenti entusiasti, sembrerebbe essersi concluso con una cena all’aperto con animazione. C’è anche stato il momento del karaoke, a cui i presenti si sono prestati volentieri. È stata questa l’occasione per vedere qualcosa che agli spettatori di Amici risulterà incredibile, ovvero la Celentano e la Peparini che si abbracciano.

Durante l’ultima edizione di Amici, infatti, gli scontri fra la Celentano e la Peparini sono stati all’ordine del giorno. La professoressa di danza è sempre stata molto dura ed esigente, e non ha mai risparmiato le critiche ai ballerini degli altri insegnanti. In particolare, sembrava non aver mai accettato l’eliminazione di Mirko, a cui teneva molto.

La rivalità fra le due professoresse è risolta? L’incredibile video

Secondo Alessandra Celentano, Alessandro Schirone non meritava davvero di entrare al posto di Mirko. Anche per questo, durante Amici 21 ci sono state delle discussioni accese fra le due professoresse di danza. Nella serata del 17 luglio, però, le si è potute vedere insieme intonare il grande classico Siamo Così di Fiorella Mannoia.

C’è un dettaglio dell’esibizione delle due professoresse che è davvero curioso. Alessandra e Veronica sembrano divertirsi molto a cantare sul palco, e la Celentano tiene la mano dietro la schiena alla collega. Bisogna anche sottolineare che l’insegnante di danza classica il giorno dopo ha condiviso il tutto nelle sue storie, la Peparini invece no.

Ecco il divertente video dell’esibizione al karaoke delle due professoresse di Amici:



Ecco Veronica Peparini mentre prepara una coreografia insieme ai partecipanti all’evento. L’insegnante di amici ha commentato che le mancava tanto poter ballare: