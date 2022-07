“Ferita da un cinghiale!”, scoppia il caos a Mediaset: l’annuncio di Simona Branchetti

Un annuncio traumatico durante la diretta della trasmissione di Canale 5 ha gettato scompiglio in diretta televisiva questa mattina

Come ogni mattina su Canale 5, durante questo periodo di stagione estiva, è andato in onda il programma di informazione e curiosità Morning News. Contenitore condotto dal noto volto del TG5 Simona Branchetti.

Apprezzato volto televisivo, sia per la grande professionalità che per la bella presenza scenica, Simona Branchetti oggi ha stupito tutti annunciando un servizio davvero incredibile, figlio di un periodo molto particolare a livello ambientale.

A Morning Show è andato in onda un servizio voluto dalla Branchetti sull’aggressione di una donna in spiaggia da parte di un cinghiale. Un vero e proprio agguato in piena regola per la sfortunata protagonista, che è intervenuta in diretta a testimoniare la sua storia.

Donna aggredita da un cinghiale: scoppia la lite tra giornalisti ed animalisti

Simona Branchetti si è collegata in un paesino sulla costa ligure, vicino a Genova, dove è accaduto l’assurdo fattaccio. La donna intervistata ha raccontato il fatto: “Ero in spiaggia e stavo mangiando tranquillamente una pizzetta. Quando all’improvviso ho visto il cinghiale arrivarmi addosso. Quando ho visto il sangue ho iniziato a gridare aiuto. Hanno poi chiamato l’ambulanza e sono stata portata in ospedale. Un incidente che mi sta causando vari problemi, visto che ho già dovuto fare 3 di 5 vaccini anti rabbia“.

Rossana Padoan Falcone, questo il nome della donna aggredita e morsa al braccio dal cinghiale, ha raccontato spaventata la brutta esperienza. Ma nello studio di Canale 5 è subito scoppiata la polemica sulle conseguenze di queste aggressioni.

Il giornalista Roberto Poletti ha dato una soluzione drastica: “La situazione è fuori controllo, non è la prima volta che accade in tempi recenti. I cinghiali devono essere abbattuti per non recare danno all’uomo”.

Un’opinionista presente al Morning Show, di stampo animalista, si è detta contraria: “Non la penso così, la signora aveva la pizza ed i cinghiali si sa, sono attratti dal cibo”. Quindi la controreplica stizzita di Poletti: “Allora adesso ci mettiamo tutti a dieta altrimenti i cinghiali possono venirci ad aggredire“. La signora Padoan Falcone, come ovvio, ha dato ragione al giornalista chiedendo l’abbattimento di questo pericoloso mammifero.