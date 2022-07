Amici 22, ultim’ora pazzesca: ritorna uno dei volti più amati di sempre. La scelta di Maria De Filippi fa impazzire tutti i fan

Per quanto riguarda gli insegnanti della prossima stagione è attesissimo il rientro nei ranghi di Arisa. Dopo l’esperienza a Ballando con le Stelle (con tanto di vittoria), tornerà a casa.

C’è grandissima attesa per l’inizio della nuova stagione di Amici. Il programma di Maria De Filippi è sempre uno dei capofila in termini di ascolto su Mediaset. Un talent che ha saputo rinnovarsi alla grande nel corso di questi 20 anni e che si preannuncia più scoppiettante che mai anche il prossimo anno. A tenere banco in questi giorni sono i nomi degli insegnanti che troveremo nella scuola di Canale 5. Proprio un’indiscrezione recentissima parla di un graditissimo ritorno dopo l’estate dietro ai banchi del giudizio. Stiamo parlando di Arisa, al secolo Rosalba Pippa. La famosa cantante si era dedicata con anima e corpo alla bella esperienza di Ballando con le Stelle, arrivando addirittura alla vittoria. Dopo aver preso parte anche al Cantante Mascherato, altro format Rai, ora per lei sembra essere arrivato il momento del cosiddetto ritorno a casa.

Amici 22, ultim’ora pazzesca: Arisa tornerà tra le insegnanti di canto

Secondo quanto riferito dai colleghi di TvBlog, Arisa avrebbe accettato di far ritorno alla base dopo un anno di “esilio“.

Il ruolo che andrebbe ad occupare è sempre lo stesso, ovvero quello di professoressa e membro della commissione di canto.

La domanda che è sorta subito spontanea riguarda il nome di chi lascerà il posto a Rosalba Pippa. Un’idea è quella che la commissione di canto possa essere allargata a 4 componenti, anzichè gli attuali 3. A Rudy Zerbi, Lorella Cuccarini e probabilmente Anna Pettinelli (si mormora che potrebbe essere sostituita da Michele Bravi) si aggiungerebbe proprio Arisa. Se questo avvenisse anche la parte del ballo dovrebbe vedere l’innesto di un altro elemento oltre ai confermatissimi Alessandra Celentano, Veronica Peparini e Raimondo Todaro.

Qualora invece lo schema dovesse restare a 3, c’è l’ipotesi che proprio Anna Pettinelli possa essere rimpiazzata dalla cantante di origine ligure.

Poi c’è un’ultima ipotesi che riguarderebbe un movimento interno della lista degli insegnanti. Lorella Cuccarini, amatissima da Maria De Filippi e inamovibile, potrebbe tornare nella commissione di ballo (come fece nella penultima edizione di Amici), liberando quindi il suo posto nel canto. A breve tutti i fan avranno le risposte tanto attese. Manca sempre meno al ritorno sul piccolo schermo.