Uomini e Donne, divorzio per uno dei volti più amati? L’annuncio spiazza tutti

Uno dei volti più amati di Uomini e Donne in queste ore ha rivelato il suo imminente divorzio: l’annuncio social ha sconvolto tutti.

Spunta una clamorosa rivelazione da parte di uno dei volti di Uomini e Donne più amati di sempre. Infatti l’ex protagonista ha annunciato l’imminente divorzio che ha spiazzato tutti: scopriamo di chi si tratta.

Tutti gli amanti di Uomini e Donne ricorderanno senza ombra di dubbio Alessia Cammarota. L’ex protagonista del dating show, nel corso della giornata di ieri, ha confessato ai fan di star vivendo un momento particolare. Come in molti sanno, da anni è legata sentimentalmente ad Aldo Palmieri, un amore sbocciato proprio all’interno del programma di Maria De Filippi. Niente di allarmante ma qualche problemino c’è e non proprio con il compagno.

Per l’ennesima volta, infatti, la 30enne ha voluto allontanare ogni voce di imminente separazione. Un’affermazione categorica intenta a spazzare via ogni tipo di dubbio sulla questione. Con Palmieri non ci sono problemi, con Cammarota che ha ribadito: “Non sto divorziando, io e Aldo stiamo benissimo insieme“. L’ex protagonista del dating show ha poi tolto un altro dubbio rivelando di non essere incinta e che non ha alcuna intenzione di affrontare un’altra gravidanza. Andiamo quindi a vedere e parole di Alessia sui social.

Uomini e Donne, Alessia Cammarota rivela: “Sto bene, non sono incinta”

Alessia Cammarota ha quindi voluto rompere ogni dubbio sul proprio profilo Instagram. Infatti l’ex protagonista di Uomini e Donne ha annunciato: “Sto bene, non sono incinta e, come ho già detto altre volte, non cerchiamo un altro figlio“. Nonostante ciò in questo periodo ha dovuto a che fare con qualche grattacapo, con la donna che ha affermato: “Per me questo periodo è stato di forte stress perché ho un importante carico di responsabilità. Ciò mi sta portando anche qualche piccolo problema fisico, risolvibilissimo. Mi basta un po’ di relax e una piccola cura“.

Nonostante le continue disavventure, così Alessia ed Aldo si stanno dimostrando una delle coppie più solide uscite dalla trasmissione. L’amore tra i due è decollato nel 2014, da quell’anno è partito un cammino ricco di soddisfazioni. Nonostante ciò non sono mancati i momenti difficili, con i due che hanno dovuto affrontare un tradimento da parte di Palmieri spifferato sui social nel 2015. In quell’occasione però Alessia ha scelto la strada del perdono. Mentre invece l’anno scorso la Cammarota ha dovuto affrontare un aborto. I due però adesso hanno superato tutto, allontanando le voci di una nuova crisi.