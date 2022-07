Un Posto al Sole, che bomba: vendetta terribile, Marina è in pericolo?

Bomba da un Posto al Sole. Nelle prossime puntate della soap opera la protagonista rischierà grosso per cause di gelosia

Nonostante il caldo estivo ed i tanti programmi andati giustamente in pausa, Un Posto al Sole continua ad appassionare settimana dopo settimana tutti i suoi telespettatori più fedeli.

La nota soap opera di Rai Tre, che va in onda nell’access prime time dal lunedì al venerdì, sta tenendo incollati i fan più del solito. Tanti gli intrecci misteriosi ed interessanti che si stanno sviluppando in questo periodo, alcuni dei quali sul filo del rasoio.

Uno di questi riguarderà l’amato personaggio di Marina Giordano. L’algida ma brillante imprenditrice di Un Posto al Sole (interpretata da Nina Soldano) potrebbe finire in pericolo e rischiare grosso per una storia di gelosia.

Le anticipazioni di Upas della settimana: Marina e Roberto Ferri rischiano la vita?

Marina, nel finale della scorsa settimana di Un Posto al Sole, si è ritrovata con Roberto Ferri. L’uomo ha mollato tutto a Napoli ed è corso dalla sua ex compagna a Procida per ricongiungersi a sorpresa.

Ma Lara Martinelli, che continua a fingere di aspettare un bambino da Ferri, rischia di non prenderla affatto bene. Scoperto il ritorno di fiamma potrebbe progettare una terribile vendetta che rischia di mettere in serio pericolo la stessa Marina, visto che tra le due donne non c’è mai stata simpatia.

Non solo l’intrigo Marina-Ferri-Lara nelle prossime puntate di Upas. La settimana che verrà porterà altri intrecci interessanti. Franco Boschi ad esempio si metterà nei guai per la ricerca di documenti falsi da consegnare al figlioccio Nunzio, deciso a scappare con la fidanzata Chiara prima del processo di quest’ultima.

Crisi in vista poi tra Riccardo Crovi e Rossella Graziani. Il dottore proporrà alla sua giovane fidanzata di andare a convivere insieme, trovando però qualche resistenza. Una reazione, quella di Rossella, che di certo non agevolerà il rapporto tra i due medici.

Infine svolta per le indagini del magistrato Eugenio Nicotera contro il clan Argento: vicinissima la cattura dello spietato cammorista Lello Valsano. Ma la storia rischia di compromettere definitivamente il matrimonio tra Raffaele ed Ornella.