Stefano Tacconi, precisazione del figlio Andrea: “Non è in grado di farlo e non l’ha mai fatto”

Andrea Tacconi è tornato a parlare sui social dopo alcune notizie ce sono state diffuse sul conto del padre nelle ultime ore. Il figlio dell’ex bandiera bianconera ha precisato: “Al momento non è ancora in grado di farlo”.

Nelle ultime ore sono tante le notizie che coinvolgono Stefano Tacconi e le sue condizioni di salute. Infatti stando ad alcuni portali, l’ex portiere della Juventus stava migliorando ad una velocità pazzesca. Inoltre alcuni siti hanno riportato alcune parole della famiglia, che trionfante affermava: “Ha vinto tutto nella sua carriera, ma questa è la coppa più importante“. Sempre i suoi affetti avevano poi aggiunto: “non ricorda quasi niente. Ha capito che è stato tanto male, ma ora va molto meglio“.

La notizia si è diffusa su diversi portali di informazione, pronti ad aggiornare i fan sui miglioramenti di Tacconi dopo l’aneurisma cerebrale accusato lo scorso 23 aprile. Successivamente l’ex portiere è stato in ospedale ad Alessandria per ben due mesi. Dopo l’operazione del 6 giugno, Tacconi fu trasferito nel centro di riabilitazione Borsalino del capoluogo piemontese. Al momento però le uniche notizie autorevoli arrivano solamente dal figlio Andrea. Andiamo quindi a vedere l’ultima rivelazione di Tacconi Jr.

Stefano Tacconi, il figlio fa una precisazione: la stories su Instagram

Sono tante quindi le notizie che si stanno susseguendo nelle ultime ore sulle condizioni di salute di Stefano Tacconi. Spesso però gli unici aggiornamenti affidabili sono proprio quelli del figlio Andrea. Nelle giornate precedenti Tacconi Jr. aveva rivelato sui social: “Papà sta faticando molto ma fisicamente è ancora un ragazzino, quindi se tutto va bene ci sono buone speranze di riaverlo a casa tra un paio di mesi“. Adesso però proprio Andrea Tacconi ha voluto fare una precisazione importante. Il figlio dell’ex bandiera bianconera, ancora una volta è tornato a parlare sui social.

Infatti poche ore fa sul suo profilo è apparsa una stories che fa chiarezza sulle ultime notizie uscite sul conto del padre. Andrea sui social ha quindi scritto: “Vedo che stanno girando notizie che fanno sembrare mio padre in ottima forma e in grado di rilasciare interviste…”. Tacconi Jr. ha quindi tuonato: “In realtà non è assolutamente in grado di farlo, se non attraverso noi come famiglia“. Il figlio della bandiera bianconera ha quindi concluso: “Tengo a precisare che mio padre non ha rilasciato nessuna dichiarazione con nessun giornalista“. Quindi al momento Andrea Tacconi ha smentito le ultime notizie sul conto del padre.