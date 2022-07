“Adesso è in ospedale”, Lory Del Santo spaventa tutti: cos’è successo

Lory Del Santo ha vissuto un periodo sotto ai riflettori, paradossalmente dopo essere uscita dall’Isola dei Famosi prima del fidanzato Marco Cucolo

Sono state settimane molto concitate per i due ex naufragi del reality show di Canale 5 viste le tanti ed incessanti voci su una presunta crisi. La showgirl è tornata a parlare dell’accaduto.

Dopo essere uscita dall’Isola dei Famosi per volontà dei telespettatori, Lory Del Santo è stata al centro di diverse vicende, dai commenti su Instagram da sola, fino alla crisi con Marco Cucolo. La coppia è ancora in crisi? Durante il programma radiofonico Non succederà più condotta da Giada Di Miceli ha rivelato come stanno le cose: “Lui è a Napoli, deve operarsi. Siamo divisi adesso ma poi verrà da me se i tempi dell’operazione lo permettono”. Non c’è più crisi, ma i due al momento non stanno fisicamente insieme per problemi dell’ex naufrago.

In merito all’esperienza al reality show, Lory Del Santo è convinta che l’opinione degli opinionisti abbia condizionato ciò che il pubblico da casa pensava di lei, sostiene che fuori e dentro l’Isola sia stata fatta una vera e propria operazione contro di lei: “Vladimir ha detto delle cose che mi hanno fatto venire i capelli bianchi. Ci sono cose che non si dicono, posso starti antipatica, mi puoi odiare ma non puoi inventare cose mai esistite. La cosa mi ha stupito”.

Lory Del Santo ed il rapporto con gli altri all’Isola dei Famosi

Tutto si può dire dell’esperienza in Honduras della showgirl, meno che è stato sereno e lineare. Discussioni continue, incompatibilità con gli altri naufraghi, poi il rapporto con Clemente Russo e la moglie Laura Maddaloni che è cambiato col tempo e poi delle ‘fake news’ diffuse dall’attore di Notte prima degli esami: “Pensavo di aver creato un clima di fiducia. E’ bastato che Nicolas confidasse qualche sospetto infondato su di me qualche voce negativa a creare una barriera insormontabile. È stato lui a mettere in giro queste voci, ha detto che io avevo detto cose contro di loro”.

In sintesi, la showgirl non si è sentita particolarmente apprezzata dai suoi compagni d’avventura, ma una volta uscita ha sentito il reale calore da parte dei fan che l’hanno seguita passo dopo passo nella sua esperienza con Marco Cucolo.