Mina Settembre, gli spoiler: la protagonista sarà sotto assedio

Secondo gli spoiler che riguardano la seconda stagione, la protagonista di Mina Settembre sarà sotto assedio. Ecco gli ultimi aggiornamenti riguardo i nuovi arrivi nel cast e le anticipazioni sulla trama delle nuove puntate.

Mina Settembre è stata una delle rivelazioni di questa stagione. La fiction, che vede protagonista l’attrice Serena Rossi, ha spesso superato l’incredibile media di sei milioni di spettatori. Anche le repliche hanno avuto un enorme successo in termini di share televisivo, ed adesso cresce l’attesa per sapere quando inizierà la seconda stagione.

Fra gli spoiler riguardo la nuova stagione, lo sceneggiatore Fabio Cestaro ha rivelato che finalmente Mina Settembre eliminerà ogni ambiguità e sceglierà quale sarà l’uomo con cui vuole provare a costruire una relazione duratura. Questo fa pensare che, la seconda opportunità data a all’ex marito Claudio incontrerà diversi problemi.

La protagonista sarà sotto assedio: cosa deciderà di fare?

Mina Settembre non sarà solamente combattuta riguardo l’amore: anche in famiglia si troverà a scoprire e dover gestire una situazione piuttosto delicata. Ha infatti scoperto che la sua amica Irene ha avuto un figlio con suo padre. Si troverà dunque a doversi confrontare con un nuovo fratellastro che non pensava di avere.

Mina si troverà a casa da sola a cercare di affrontare le nuove situazioni che la vita gli propone, anche perchè la madre la lascerà per andare a fare un giro intorno al mondo. Arriverà però la zia Rosa, che creerà delle nuove trame e situazioni inedite. Allo stesso modo, anche il ritorno del ginecologo Domenico complicherà la vita della protagonista.

Mina Settembre, gli spoiler sulla seconda stagione della fiction Rai

Mina Settembre 2 promette due importanti ingressi nel cast. Ci sarà infatti anche Marisa Laurito, che tornerà in televisione dopo tanti anni per vestire i panni di zia Rosa. Secondo gli spoiler l’attrice e presentatrice sarà quasi irriconoscibile, grazie ai suoi capelli sale e pepe. Ci sarà anche una nuova analista, interpretata da Anonia Liskova.

Serena Rossi, che in Mina Settembre interpreta il ruolo dell’assistente sociale, ha detto di essere molto orgogliosa di essere protagonista di una fiction che racconta la sua Campania. Allo stesso tempo, sarà una delle protagoniste del film di Sky Beata Te, dove interpreterà la regista Marta sotto la direzione di Paola Randi.

Ecco il premio vinto dalla protagonista di Mina Settembre, Serena Rossi, come miglior attrice protagonista: