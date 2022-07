Lulù e Jessica infiammano il web: le sorelle Selassié litigano sui social!

Quale miglior litigio se non quello tra sorelle? Lulù e Jessica infiammano il web con i fan attoniti da quanto accaduto

Le sorelle Selassié hanno sempre dato grande spettacolo all’interno della casa del GF Vip, ma hanno continuato anche fuori facendo parlare di sé. Il loro estro è sempre emerso, soprattutto sui social.

Da un lato la vincitrice del Grande Fratello VIP, dall’altro quella che si pensava avesse più possibilità di vincerlo, ma di mezzo solo l’amore che c’è tra sorelle, compresa Clarissa. Tutte e tre le sorelle Selassié hanno sempre avuto un bel rapporto, sono sempre state altre persone a mettere zizzania nel loro rapporto, specialmente dal mondo dei social. In particolare, in molti su Twitter accusano Lulù di copiare sua sorella Jessica, perché entrambe -prima l’una e poi l’altra- hanno parlato con gli avvocati di Instagram, Giulia e Giorgio, di hater e fake news.

Poco prima della fine della diretta sui social, Lulù ha chiosato: “Tante persone hanno detto che io copiavo Jessica per fare la diretta con voi. Ma loro non sanno che voi ci seguite, voi siete i nostri lawyers”. Anche la mamma delle principesse è stata molto schietta nei confronti dell’inutile polemica aizzata, chiarendo che è una polemica nata dal nulla, condividendo un Tweet di un utente:

Questo è per tutte le persone chiuse di mente che dicevano Lulú copia Jessica RAGAZZI sono sorelle l’amore tra sorelle e indissolubile nessuno potrà mai dividerle anzi sono sorelle ma sono le proprie migliori amiche perché nonc’è consigliomigliorechepuòdarti unasorella #fairylu pic.twitter.com/tCQ2rRJ12R — GiuliaF (@FiengoGiulia) July 17, 2022

Sorelle Selassié, il meraviglioso rapporto che le lega

Lulù, Jessica e Clarissa hanno un meraviglioso rapporto di complicità indissolubile e l’hanno dimostrato più volte all’interno della casa del GF Vip e non solo. Soltanto qualche mese fa, Clarissa è stata molto vicina a Lulù dopo la rottura con Manuel: “Le cose personali di Lulù le sa solo lei. Io e Jessica non abbiamo alcun contatto con Manuel, non per nostra scelta. A me farebbe super piacere essere sua amica, per me è sempre stato come un fratello”.