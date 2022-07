Luigi Strangis e Carola Puddu, che bomba: il retroscena che spiazza i fan di Amici

Dichiarazioni e retroscena davvero sorprendenti nel rapporto tra Luigi Strangis, vincitore di Amici 21, e la ballerina Carola Puddu

Molte le coppie che si sono formate ed avvicinate durante l’ultima edizione di Amici, il talent show di Canale 5 dedicato alla bravura ed al talento di cantanti e ballerini in erba.

Tra i più chiacchierati dal gossip sicuramente spiccavano il vincitore dell’edizione Luigi Strangis e la ballerina Carola Puddu. Due personaggi amatissimi dal pubblico più giovane, sia per le loro qualità artistiche eccellenti, sia per i caratteri sensibili e naturali.

Per mesi i rumors sulla loro liaison all’interno della scuola di Amici si sono succeduti in maniera continua. In parecchi hanno visto del tenero nel rapporto tra Luigi e Carola, spesso pizzicati in gesti affettuosi e in una complicità davvero unica.

Luigi e Carola si erano innamorati? La verità svelata dalla Puddu

In realtà tra Luigi Strangis e Carola Puddu non è mai sbocciato l’amore, al contrario di altre coppie che si sono formate durante l’ultima stagione di Amici. Nessun flirt vero e proprio, eppure il rapporto è sembrato da subito molto solido.

La verità su questo rapporto che ha fatto tanto chiacchierare l’ha data proprio Carola Puddu. La ballerina, oggi alle prese con lo spettacolo Giulietta e Romeo al Teatro Olimpico di Roma, ha parlato in esclusiva a Di Più Tv.

Carola, 21enne ballerina di origini sarde, ha spiegato che in realtà una scintilla con Strangis si era creata: “Quella che ho vissuto con Luigi è stata una storia d’amore che in realtà non è mai esistita” – ha detto la ragazza, facendo intendere che in molti ipotizzavano un fidanzamento tra i due, anche se l’affetto era molto forte.

“Non c’è stato alcun seguito, siamo rimasti amici e niente di più” – ha fatto sapere Carola Puddu, che spegne così ogni chiacchiera o gossip sul suo rapporto con Luigi Strangis. I due continuano a volersi molto bene, ma evidentemente non è scattata quella scintilla decisiva per farli innamorare perdutamente l’uno dell’altra.

Per Carola l’unico pensiero ora è la carriera nel mondo della danza. Come detto sta lavorando allo spettacolo Giulietta e Romeo, ma nella sua estate vi saranno anche molti altri eventi legati all’arte ed al balletto.