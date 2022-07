Il Paradiso delle Signore, colpo di scena: il protagonista rischia la vita!

Nelle anticipazioni della nuova stagione de Il Paradiso delle Signore spunta un clamoroso retroscena su uno dei personaggi chiave

Enorme attesa per la nuova stagione de Il Paradiso delle Signore. La soap opera tutta italiana che va in onda generalmente ogni giorno su Rai Uno, un vero e proprio appuntamento fisso pomeridiano.

L’intreccio legato al grande magazzino milanese di abbigliamento per signore è attualmente in pausa estiva. Ma i fan de Il Paradiso delle Signore sono decisamente impazienti di ritrovare i propri personaggi preferiti.

In attesa della partenza della settima stagione della soap, sono fuoriuscite alcune indiscrezioni succose su Il Paradiso delle Signore. In particolare riguardante un intreccio sentimentale che potrebbe sfociare in qualcosa di decisamente sorprendente e drammatico.

La vendetta della contessa Adelaide potrebbe essere feroce e sanguinosa

Le anticipazioni che circolano sul web riguardano in particolare due personaggi principali. La terribile contessa Adelaide ed il commendatore Umberto Guarnieri. Nell’ultima stagione de Il Paradiso delle Signore l’uomo, interpretato da Roberto Farnesi, ha fatto una scelta clamorosa.

Umberto ha deciso di lasciare la contessa, con cui aveva una relazione a dir poco discutibile, essendosi innamorato della giovane Flora Ravasi, una delle commesse del ‘Paradiso’. Una scelta che la contessa non prenderà sotto gamba.

Adelaide, che dirigerà il grande magazzino assieme a Vittorio Conti, potrebbe vendicarsi in maniera terribile nei confronti della nuova coppia. Secondo i rumors della settima stagione, la contessa farà prima di tutto per far licenziare Flora dal Paradiso, con tranelli ed inganni tipici del suo personaggio.

Ma c’è chi parla di una vendetta ancor più cruenta nei confronti di Umberto. Il personaggio interpretato da Roberto Farnesi rischierà di fatto la vita, visto che la spietata contessa (che prende il volto di Vanessa Gravina) farà di tutto per farla pagare visto il tradimento subito.

Insomma, Il Paradiso delle Signore 7 si prospetta più sorprendente e drammatico che mai. Colpi di scena, ritorni, morti eccellenti e nuovi intrecci sentimentali. Tutto ciò che gli spettatori più fedeli della soap di Rai Uno sono abituati a ritrovare.