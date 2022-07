GF Vip 7, decisione senza precedenti di Signorini: è la prima volta nella storia

Alfonso Signorini ha deciso di prendere una vera e propria decisione rivoluzionaria sul GF Vip 7. Cosa succederà durante questa edizione: i dettagli.

Spuntano le prime novità riguardanti il Grande Fratello Vip 7. Infatti Alfonso Signorini ha preso una decisione a dir poco inedita ed è pronto a battere ogni record del programma: scopriamo cosa sta succedendo.

La notizia era nell’aria, visto che Piersilvio Berlusconi lo aveva annunciato durante la presentazione dei palinsesti Mediaset 2022/2023. Infatti nel corso della conferenza stampa l’amministratore delegato del Biscione ha raccontato che il GF Vip 7 quest’anno avrebbe davvero superato qualsiasi record, soprattutto sulla durata. Fiero, Berlusconi Jr. quindi affermò: “I reality hanno una forza devastante, facciamoceli piacere. Il Grande Fratello Vip quest’anno batterà ogni record di durata, se mi sente Signorini“.

Dopo queste affermazioni in molti si sono chiesti quali fossero i piani dell’amministratore delegato, chiedendosi quindi se il GF Vip 7 potesse durare addirittura di più dell’ultima edizione. Infatti negli ultimi anni il dating show ha subito diversi prolungamenti. Se durante la quarta edizione si era prolungato di una settimana circa, con la quinta e la sesta si è andati avanti invece per qualche mese, con l’ultima edizione che è andata in onda da settembre a marzo. Andiamo quindi a vedere quanto potrebbe durare il reality show.

GF Vip 7, si punta al record: quanto durerà quest anno

A riportare le prime indiscrezioni sul reality ci ha pensato l’esperto di gossip Amedeo Venza. Infatti stando a quanto riportato sulla sua pagina Instagram, il programma potrebbe durare addirittura fino a maggio. Questo sarebbe incredibile, visto che Alfonso Signorini si dovrebbe preparare all’edizione più lunga della storia. Si tratta chiaramente di un rumor e non vi è alcuna conferma. Su questa voce è stato contrastante il parere dei fan, tra chi si è espresso a favore e chi contro a questa decisione di Mediaset.

Inoltre sempre secondo Amedeo Venza, il programma dovrebbe partire il prossimo 14 settembre anche se la data al momento risulta leggermente improbabile, dato che è un mercoledì e da quanto è emerso anche dai canali ufficiali (e come informato dallo stesso Alfonso Signorini) il Grande Fratello Vip 7 partirà il 12 o il 19 settembre. Per adesso i rumors al riguardo sono tantissimi ed intanto il padrone di casa sta cercando di preparare un cast in grado di non far rimpiangere i protagonisti dell’ultima edizione.