“Mi sono commossa più di una volta”: Caterina Balivo, la confessione emoziona. Dietro al suo ritorno in tv ci sono emozioni forti

Ci ha messo più di due anni per decidere di uscire dal suo guscio, perché quella era stata una decisione tutta sua, e tornare a condurre una trasmissione tutta sua. A Caterina Balivo è servito tempo per rimettere ordine e capire le vere priorità ma ora che è tornata non i vuole più fermare.

La sua nuova sfida è su TV8, al timone del docu reality Chi vuole sposare mia mamma. Un programma che ha trovato una sua nicchia di pubblico e nel quale lei si riconosce molto come ha raccontato al settimanale ‘Vero TV’. “Questo è un reality vero – ha confessato – mentre troppo spesso ci troviamo di fronte a fiction che fanno passare per vere”. Lei voleva che dal programma emergesse questo, la forza di sentimenti reali e non costruiti, così è stato.

Un impegno nel quale si è calata completamente e lo dimostra il fatto che anche lei ha provato le stesse emozioni delle mamme. “Più di una volta mi sono commossa con loro, sono stata in camera loro e abbiamo parlato, ho provato a dare loro dei consigli soprattutto quando le ho viste particolarmente in crisi”.

Caterina Balivo, la confessione emoziona: a settembre una prima volta assoluta

Ma questi è solo il primo impegno nella lunga estate della conduttrice campana, perché presto la rivedremo anche su Rai 2, Un ritorno alle origini, negli studi che l’hanno vista protagonista per tanti annoi di Detto Fatto ma con un programma tutto nuovo. Si chiama Help – Ho un dubbio: toccherà a lei assistere persone chiamate a prendere una decisione complicata.

Ma la vera sfida arriverà a settembre perché con la presentazione dei palinsesti autunnali di La7 abbiamo scoperto che Caterina Balivo sbarcherà alla corte di Urbano Cairo. E lo farà con un programma insolito per le sue corde: sarà infatti la conduttrice di un game show, in orario probabilmente preserale.

Come anticipa Blogo, dovrebbe trattarsi di una versione moderna di Lingo, il gioco nel quale protagoniste sono le parole. Ci aveva già provato Giancarlo Magalli nella passata stagione di Rai 2, senza tropo successo, e ora tocca alla Balivo.