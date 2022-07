Belen e Stefano De Martino, la testimonianza dei loro fan: è accaduto in vacanza

Numerosi fan hanno riportato come si sono comportati Stefano De Martino e Belen Rodriguez quando sono stati visti insieme in barca vicino all’isola di Ponza. Ecco le foto condivise sul web e la reazione della coppia.

A margine dei concerti estivi, Alessandra Amoroso è finita per due volte alla ribalta della cronaca per due video registrati dai fan. La prima volta si vedeva la cantante spiegare perchè non poteva fare l’autografo ad un ammiratore che l’aspettava sotto il sole. La seconda volta, minacciava un fan di dargli una “cellularata” in faccia.

I due video sono bastati per creare un caso sul web, tanto che la diretta interessata si è sentita costretta a chiarire con un video pubblicato su TikTok. Per motivi molto simili, anche Madame si era trovata al centro di una diatriba con i fan: non si può di certo dire lo stesso di Belen e Stefano De Martino, che hanno dato prova di essere molto disponibili.

Belen e Stefano, parlano i fan: cosa è successo a Ponza

L’esperta di gossip Deianira Marzano si è subito resa conto che Belen e Stefano erano in vacanza a Ponza, riconoscendo il paesaggio ripreso nelle foto e nei video condivisi dalla coppia. Domenica 17 luglio hanno iniziato a girare sui social network alcune foto condivise dai fan della coppia, che li hanno immortalati mentre erano in barca.

Quanto trapela dalle immagini e dai racconti di chi ha scattato le foto è che sia Belen che Stefano De Martino si sono mostrati molto disponibili a farsi immortalare, anche insieme. Questo era successo anche nelle precedenti vacanze che i due avevano fatto insieme. Ci sono, ad esempio, le foto del loro massaggiatore e di chi li ha scovati al porto.

Perchè Belen è scomparsa dai social: non c’è stata nessuna crisi

Poco prima della vacanza a Ponza, Belen era completamente scomparsa dai social network. In molti hanno subito sospettato che la showgirl avesse di nuovo rotto con l’ex ballerino di amici o che avessero dei problemi. A smentire la notizia è stata inizialmente una storia di De Martino su Instagram, dove si vede Belen ed un tramonto.

Successivamente, è stata la stessa Belen Rodriguez a chiarire di aver contratto il Covid in una forma non leggera. A causa dei sintomi, ha preferito scomparire per qualche giorno da tutti i suoi profili online. Adesso che è tornata, nè lei, nè Stefano, fanno felici i loro fan condividendo finalmente una foto insieme.

