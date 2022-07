Al Bano e Romina, i fan sognano: l’indizio è inequivocabile

I fan di Al Bano Carrisi e Romina Power ora possono sognare ad occhi aperti: la testimonianza sul loro rapporto parla molto chiaro

Non saranno certamente la coppia più amata dai giovani italiani. Ma fanno parte della storia dello spettacolo e della nostra musica leggera. Al Bano Carrisi e Romina Power oggi fanno ancora parlare di sé.

Una coppia prima nella vita, poi a livello artistico. I due si sono sposati nel lontano 1970 e hanno formato una splendida famiglia. Ma le vicissitudini personali li hanno portati ad un irrevocabile divorzio nel 1999.

Negli ultimi anni però Al Bano e Romina sono tornati a collaborare assieme. Tanti gli eventi pubblici, gli spettacoli e gli show televisivi in cui gli ex coniugi sono comparsi nuovamente come coppia, ma soltanto sul palco. Anche se moltissimi italiani, legati al loro sentimento, sperano in un ritorno di fiamma clamoroso.

Romina Power e la story nostalgica con Al Bano: il ritorno di fiamma è reale?

Ma è davvero impossibile che Al Bano e Romina tornino insieme un giorno? Forse no, almeno se parlassero i sentimenti che legano gli ex coniugi, soprattutto dopo essere tornati a lavorare assieme e cantare le loro vecchie canzoni.

Un indizio su tutto ciò arriva dal profilo Instagram di Romina Power. La cantante ed attrice statunitense ha pubblicato delle stories molto nostalgiche, con protagonisti lei stessa ed Al Bano Carrisi in giovane età, in un incontro con Tyron Power, grande attore hollywoodiano e padre di Romina.

Un gesto piuttosto chiaro quello di Romina, che si sente ancora legatissima ad Al Bano ed ai ricordi di un matrimonio felice, per quasi 30 anni. Le immagini pubblicate scatenano dunque la fantasia dei fan, che ora sperano in un ritorno di fiamma.

Ma francamente appare molto difficile che la storica coppia della musica leggera italiana torni assieme anche sentimentalmente. I due si sono rifatti da tempo una vita, in particolare Al Bano, compagno da tempo di Loredana Lecciso. Il cantante leccese da quest’ultima ha avuto due figli: Albano junior, detto Bido, e Jasmine, che intende provare a sfondare nel mondo della musica.