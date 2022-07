Uomini e Donne, retroscena shock: “Mi hanno impedito di frequentare Matteo Ranieri”

Una dama di Uomini e Donne, apprezzata per il suo carattere forte e schietto, ha rivelato un incredibile retroscena della trasmissione: avrebbe chiesto agli autore di poter corteggiare Matteo Ranieri, ma le sarebbe stata negata la possibilità.

La dama era arrivata in trasmissione per corteggiare Diego Tavani. Nonostante il tabaccaio in quel momento stesse già frequentando Gloria Nicoletti, le diede comunque una possibilità. La loro frequentazione si interruppe nel momento in cui Tavani accusò la dama di cercare solo la notorietà all’interno di Uomini e Donne.

Al contrario, l’estetista Alessandra Di Giammarco si professò ancora interessata a Diego Tavani. Per questo motivo decise di allontanare Armando Incarnato che in quel momento voleva iniziare una frequentazione con lei. La dama di Uomini e Donne, ha recentemente deciso di rivelare un incredibile retroscena riguardo la trasmissione Mediaset.

Uomini e Donne, l’interesse negato per Matteo Ranieri

Secondo quanto rivela gossipetv.com, Alessandra Di Giammarco avrebbe avuto una sorta di colpo di fulmine per Matteo Ranieri, che però a differenza sua apparteneva al Trono Classico. La dama ha rivelato di aver contattato la trasmissione, perchè voleva iniziare a frequentarlo. Incredibilmente, questo le sarebbe stato negato dagli autori.

Queste le parole di Alessandra Di Giammarco: “Di Matteo Ranieri ho sempre provato una attrazione fisica. Ho chiesto alla redazione se potevo corteggiarlo, ma la risposta è stata di no, perché aveva già iniziato il suo percorso ed io ero troppo grande per lui“. La dama ha rivelato di essersi pentita di aver fatto questo tentativo.

Alessandra Di Giammarco è single: tornerà di nuovo in trasmissione?

Alessandra Di Giammarco ha spiegato che, dopo aver visto Matteo Ranieri in trasmissione, ha perso l’interesse per lui. Questo perchè, se da un lato era attratta dalla sua sensibilità, dall’altro si è accorta che è una persona molto fragile ed insicura. Non ha più avuto alcun desiderio di continuare a provare di avvicinarsi a Matteo Ranieri.

La Di Giammarco ha dato una risposta strana ad un suo fan che le chiedeva se anche nella prossima stagione televisiva sarà a Uomini e Donne. Ha risposto con la faccina di una “bocca cucita“, facendo sospettare che ci siano trattative in corso. Allo stesso tempo, la dama ha smentito una relazione con Daniele Schiavon: in questo momento è single.

Ecco le interazioni della dama di Uomini e Donne su Instagram con i propri fan, dove però non ha rivelato nulla riguardo il suo desiderio di frequentare Matteo Ranieri: