Tommaso Zorzi nuovo concorrente del celebre reality? C’è l’annuncio ufficiale. Il vincitore del GF Vip 5 ha un desiderio piuttosto chiaro

Dopo aver trionfato all’interno della Casa del Grande Fratello gli piacerebbe provare a condurre un programma in particolare, ovvero “Storie Maledette”, di Franca Leosini.

E’ diventato un conduttore di successo dopo aver trionfato nella quinta edizione del Grande Fratello Vip. Tommaso Zorzi ne ha fatti di passi in avanti nella propria carriera in questi ultimi due anni. Ora presenta Drag Race Italia, su Discovery, un format di grande successo negli Stati Uniti. Nei giorni scorsi proprio per questo programma ha ricevuto un premio durante ilBCT – Festival Nazionale del Cinema e della Televisione di Benevento assieme a Chiara Francini e alla Drag Queen Priscilla. A margine dell’evento è stato intervistato dai colleghi di Superguidatv.it e ha confessato alcuni desideri particolari, tra cui uno che ha colpito particolarmente il pubblico. Riguardo alla possibilità di andare sull’Isola dei Famosi, dopo aver affiancato Ilary Blasi come opinionista, Zorzi è stato categorico: “No! Guarda come sono già magro, muoio se vado all’Isola“.

Tommaso Zorzi e il no all’Isola dei Famosi: “Se ci vado muoio!”

Molto meglio occuparsi di un prodotto come Drag Race, arrivato alla seconda stagione in Italia: “Nella prima stagione il format ha dimostrato di poter essere gradito dal pubblico nel nostro paese. Adesso nella seconda cercheremo di migliorarci e di farla diventare di un altro livello“.

Per quanto riguarda gli altri due programmi che conduce, Questa è casa mia! e Tailor Made – Chi ha la stoffa?, aggiunge: “Sono due format molto diversi, mi sto cimentando con diverse aree della conduzione. Man mano che vado avanti cerco di ritagliarmi uno spazio dove sono a mio agio e solo con l’esperienza posso farlo. Più vado avanti più seleziono e, mi ritrovo a fare cose dove sono a mio agio”.

Poi un particolare interessante su un programma che gli piacerebbe tanto presentare: “Direi ‘Storie maledette’ di Franca Leosini”. Chissà che nel futuro del vincitore del Grande Fratello Vip non ci sia spazio anche per programmi di questo genere. D’altronde la sua esperienza sta progredendo sempre più verso una direzione lontana dai semplici reality show.