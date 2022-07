Svolta nel mondo WhatsApp: rispondere ai messaggi sarà più semplice

Una buonissima novità per tutti gli utenti che utilizzano quotidianamente WhatsApp, l’applicazione di messaggistica istantanea

Nel mondo milioni di persone sfruttano ogni giorno l’applicazione più nota di messaggeria istantanea. Ovvero WhatsApp, una vera e propria innovazione tecnologica che ha di fatto sostituito i meno comodi SMS.

WhatsApp ha dato una sterzata al mondo della comunicazione via telefono cellulare. Infatti questa app ha avuto da subito grandi riscontri, sia grazie al collegamento istantaneo con la propria rubrica telefonica, sia per l’invio di vari media e link, sia perché praticamente gratuita.

Da qualche anno WhatsApp è sbarcato anche su PC. Infatti gli utenti possono utilizzare l’applicazione di messaggistica anche mentre stanno lavorando al proprio computer o notebook. WhatsApp Web è un’aggiunta che ha fatto felici tante persone e che sta raggiungendo anche nuove migliorie.

WhatsApp Web facilitato: un’ottima novità per chi lavora su PC Windows

L’ultima novità riguarda una funzione aggiornata per quanto riguarda chi utilizza WhatsApp tramite PC, in particolare chi ha installato la versione web su dispositivi con sistema operativo Windows.

In particolare, quando l’app è ridotta a icona e si riceve un messaggio, appare qualcosa di nuovo nell’interfaccia delle notifiche. Ovvero si aprirà una piccola finestra in basso che vi consentirà di rispondere immediatamente, senza riaprire la scheda o la finestra web.

Praticamente tale novità servirà agli utenti per rispondere ai messaggi ed alle notifiche mentre si sta lavorando su altre applicazioni, senza dover mettere nulla in stand-by per riaprire forzatamente WhatsApp Web.

Per farlo aderire a questo servizio servirà però utilizzare la versione BETA. In pratica, ora è possibile inserire una risposta al messaggio in arrivo direttamente nella visualizzazione delle notifiche, funzionalità che non è disponibile con la normale app WhatsApp Desktop, trattandosi di un’esclusiva dell’app UWP (Universal Windows Platform).

Come utilizzare la versione BETA? Potete aderire al relativo programma installando l’ultima versione disponibile, che può essere scaricata dai dispositivi basati su Windows e macOS. Novità che a breve dovrebbe arrivare anche sui dispositivi mobili, per velocizzare e semplificare l’utilizzo della messaggistica istantanea.