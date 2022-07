“Sono vergine”: ex stella di Sanremo esce allo scoperto, parole che fanno discutere. Rivelazione clamorosa, ma in linea con il personaggio

Al Festival di Sanremo è stato più volte protagonista e in ogni occasione ha fatto riflettere ma anche discutere. C’era anche nell’ultima edizione, invitato da Irama, perché Gianluca Grignani è un punto di riferimento per molti giovani musicisti italiani.

“Oggi sono vergine in un certo senso, devo essere perfettamente puro con me stesso. E oggi lo sono, come non mai”, ha continuato, in un volo esistenziale. Più volte è stato detto che gli piace vivere una vita al limite, in bilico. Cosa ne pensa? “Io mi muovo solo quando sono spalle al muro, devo essere motivato, in bilico”.

Il palco gli è mancato molto durante la pandemia. “Quella ora è casa mia, ma non è stato sempre così. Prima non ero me stesso e volevo scappare dal palco“, ha proseguito, sempre balzando da un tema all’altro, sempre sconnesso, sempre essendo puramente Gianluca Grignani.

“Oggi faccio solo musica, prima andavo a giocare a tennis e a sciare. Ora faccio sempre musica”, ha confidato, per poi tornare al periodo pandemico, quello più duro, quello in cui fu imposto il lockdown duro. Grignani non l’ha vissuto bene. I demoni erano tornati a bussare alla sua porta. “Ho avuto problemi”, ha sussurrato, senza entrare nel dettaglio del malessere da cui fu attanagliato.

Probabilmente si è anche riferito alla fine del matrimonio con la moglie Francesca. L’unione è durata 17 anni ed è stata coronata con quattro figli. Gianluca non ha mai spiegato le cause che hanno portato al naufragio la love story. Inizialmente, quando trapelò la notizia (fu Dagospia a lanciare per primo lo scoop), si scagliò contro il gossip del Bel Paese.

Ex stella di Sanremo esce allo scoperto, gkli errori del passato sono serviti per crescere

Un terribile errore quello commesso dall’artista che ha rivelato: “a far uso di cocaina ho cominciato da ragazzo. Perchè lo facevano gli altri, per divertimento, e soprattutto per la voglia di provare. Mi è sempre piaciuto provare di tutto, e l’ho fatto. E non parlo solo di droghe. Vale per il cibo: in India, ho mangiato le formiche e i grilli fritti. Mi sono fermato solo di fronte al cervello di scimmia, che mi hanno servito a tavola in Thailandia. Vale per gli sport estremi che pratico, come lo sci-alpinismo”.

“la cocaina è stato un errore tremendo, una stronzata”. Da ragazzo l’uso di marijuana poi il passaggio alle droghe più pesanti con il cantante che ha precisato: “tirare di cocaina non è come farsi una canna. Non c’è paragone. La cocaina distorce la percezione reale delle cose”.