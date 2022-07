Rottura Hunziker-Trussardi, spunta la verità: “Michelle ha sofferto tanto”

Spuntano le reali indiscrezioni sulla rottura tra Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi, avvenuta ormai diverso tempo fa

Per molti anni Michelle Hunziker, nota showgirl svizzera ormai acclamatissima in Italia, è stata legata al rampollo di una importante famiglia della moda nostrana. Tomaso Trussardi, giovane imprenditore e designer.

Una splendida coppia, che per anni ha deliziato i rotocalchi con la loro unione solida e felice. Nonostante Michelle avesse ben 6 anni più del compagno, i due si sono amati veramente. Dal loro matrimonio, celebrato nel 2014, sono nate ben due bambine: Celeste e Sole.

La Hunziker e Trussardi però quest’anno, dopo 11 anni di rapporto sentimentale, si sono detti addio. Una notizia quasi improvvisa, che ha creato stupore e dispiacere in tutto il mondo dello spettacolo, con tanto di comunicato stampa a gennaio scorso.

Parla l’ex suocera di Michelle Hunziker: “Non l’avevo previsto, ma il rapporto con lei è sempre tenero”

A parlare della misteriosa rottura tra Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi c’ha pensato la madre di quest’ultimo. Ovvero Maria Luisa Gavazzeni, ex campionessa di scherma e moglie fedele del fondatore della casa di moda Nicola Trussardi.

Intervistata dal Corriere della Sera, la Gavazzeni ha ripercorso la sua vita familiare fin dall’amore sbocciato in tenera età (lei aveva 16 anni) con Nicola, scomparso per un incidente automobilistico nel 1999. Stessa tragica sorte è toccata ad uno dei suoi figli, Francesco, nel 2003.

La donna ha parlato di Michelle Hunziker in toni comunque molto positivi. La Gavazzeni si è detta anch’essa stupita della rottura con suo figlio Tomaso, ma di essere rimasta in buoni rapporti con l’ex nuora: “Mi è spiaciuto, non avevo previsto l’allontanamento, ma non potevo escludere che accadesse. L’incontro con Michelle è stato tenero: si capiva che non aveva avuto tante cose positive dalla vita, una ragazza che aveva sofferto. Ho un ricordo di semplicità: prendeva il caffè e sistemava la tazzina sul lavandino”.

Dei motivi reali della separazione neanche l’ombra, anche se Maria Luisa Gavazzeni ha ammesso di essere legata a Michelle: “Ci sentiamo ancora in modo normale. Li presentò l’amico Vittorio Feltri che mi disse: ‘ormai è inutile, dopo 10 anni si separano tutti!'”.

In seguito alla separazione Michelle Hunziker è stata pescata in compagnia di un altro uomo, il chirurgo plastico Giovanni Angiolini. Atteggiamenti pubblici subito intimi tra i due e dunque la reale possibilità che questo nuovo amore abbia fatto chiudere il rapporto con Trussardi.