Rosalinda Cannavò, che bomba: arriva un nuovo programma, è ufficiale

L’ex GF Vip Rosalinda Cannavò sarà protagonista di un importantissimo programma su Rai 1 che partirà all’inizio della prossima stagione autunnale. Ecco di cosa si tratta e perchè ha le carte in regola per riscuotere un enorme successo.

Il 16 luglio in prima serata su Real Time Rosalinda Cannavò avrà la possibilità di raccontare la sua dura battaglia con l’anoressia. Nel presentare questo evento sui propri social, la conduttrice dell’edizione 2021/22 di Casa Chi ha voluto ringraziare il giornalista Gabriele Parpiglia per la disponibilità. Ha anche segnalato la presenza di Gianluca Grignani.

Il 16 luglio Rosalinda Cannavò è rientrata a Milano dopo una breve vacanza nella sua Sicilia, e l’aspettano tanti impegni di lavoro. Si tratta per lei della realizzazione di un sogno: in più occasioni ha lamentato che, dopo il GF Vip, non le arrivasse una proposta importante nel mondo dello spettacolo che le desse l’opportunità di svoltare.

Rosalinda Cannavò, è ufficiale: c’è un nuovo programma

Carlo Conti, come ormai da tradizione, ha annunciato il cast ufficiale della prossima edizione di Tale e Quale Show dal suo profilo Instagram. Quest’anno, ad attirare l’attenzione sono soprattutto i vip che ormai sembravano dati per certi, ma invece non parteciperanno al talent show. Katia Ricciarelli aveva già chiarito la sua posizione.

La mancanza di Alex Belli nella lista dei concorrenti, invece, sembrerebbe proprio essere un mistero. L’ex GF Vip 6 si era mostrato spesso davanti al suo pianoforte, e recentemente ha anche lanciato il suo singolo musicale Amore Libero. Anche le principesse Selassiè non hanno mai nascosto la loro passione per il canto, annunciando grandi progetti in partenza.

La carriera di cantante dell’ex GF Vip: ecco i titoli delle canzoni

Rosalinda Cannavò ha già tentato di lanciare una sua carriera come cantante, e certamente non sfigurerà come concorrente della prossima edizione del programma Tale e Quale Show. Sul suo canale YouTube si può trovare una delle sue prime canzoni, ovvero Sei sei sei. Il 25 febbraio di quest’anno, invece, ha lanciato il nuovo singolo, Sempre avanti.

Rosalinda Cannavò sembra amare la musica dalle sonorità pop e orecchiabili. Grazie alla sua esperienza nel mondo dello spettacolo non farà alcuna fatica ad impersonare le icone della musica. È interessante notare che il web ha fatto confusione sui concorrenti della prossima edizione di Tale e Quale Show: l’ex di Belen sarebbe in trattativa per il GF Vip 7.

