Pippo Baudo come sta? Arriva un annuncio clamoroso, fan in allerta: il noto conduttore non si vede da tempo, cresce l’attesa

L’ultima volta che l’abbiamo visto dal vivo è stato lo scorso autunno, quando ha partecipato a Ballando con le stelle come ‘Ballerino per una notte’. Sa allora però Pippo Baudo è sparito e praticamente nessuno ha avuto più notizie.

Qualcuno pensava che avrebbe potuto in qualche modo partecipare al Grande Fratello Vip 6 durante la partecipazione dell’ex moglie, Katia Ricciarelli, ma i loro rapporti ormai sono nulli. Poi era atteso al Festival di Sanremo 2022 come ospite, invitato da Amadeus, e invece è rimasto a casa alimentando i dubbi si eventuali problemi fisici.

E ora arrivano le dichiarazioni di una persona che lo conosce fa vicino. Srtiamo parlando di Alessandro ‘Alex’ Baudo, il giglio ormai sessantenne del popolare conduttore Rai. Al settimanale ‘Di Più’ ha raccontato di aver dedico di lasciare l’Australia, dove ha sempre vissuto per trasferirsi in Italia. Ora vive a Terni, abbastanza vicino a Roma e quindi alla casa del padre.

Pippo Baudo come sta? Le parole del figlio spiegano tutto

Una svolta che ha allarmato, perché alcuni l’hanno presa come un segnale che qualcosa non funziona. Ma il figlio di Baudo ha voluto tranquillizzare tutti. “Papà ha la sua bella età, ma la sua tempra è forte. La decisione di trasferirmi in Italia è anche un modo per dirgli: ‘Io sono vicino a te, se hai bisogno chiama e io corro'”.

Per chi non lo ricordasse, Alessandro Baudo è nato nel 1962 dalla relazione tra Pippo Baudo e Mirella Adinolfi. Lei era sposata con Tullio Formosa, un dirigente Rai, mentre Baudo non aveva ancora celebrato il suo primo matrimonio con Angela Lippi.Formosa decise di riconoscere comunque il bambino e fino alla sua morte lui non scoprì mai la verità.

Ma poi è bastato un test del Dna, effettuato nel 2000, per verificare che fosse tutto vero. Baudo l’ha riconosciuto e così è diventato il suo secondo figlio dopo Tiziana, classe ’70, che dfa anni lavora al suo fianco. Alessandro invece, che è già nonno, fa il musicista e adesso sta cercando lavoro in Italia per stare vicino al padre.