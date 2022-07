Nicolas Vaporidis nella bufera, l’ultimo gesto scatena il web: arriva la spiegazione. Il vincitore dell’Isola nel mirino degli haters

La vittoria nell’ultima edizione dell’Isola dei Famosi, nettissima e inequivocabile, ha dimostrato una volta di più che Nicolas Vaporidis è molto amato dal pubblico., O meglio, lo è stato rispetto gli altri concorrenti del reality che sono arrivati alla finale.

L’avventura in Honduras è servita all’attorte romano per rilanciare la sua immagine ma anche per coltivare amicizie nuove. Come quella con i fratelli Tavassi che continua a frequentare anche adesso che sono tornati a Roma. Anzi, nei giorni scorsi era stata proprio Guendalina Tavassi che lei, il fratello, Nicolas, ma anche Carmen e Alessandro su sarebbero fatti lo stesso tatuaggio. Una Cucaracha, la squadra nella quale sono stati all’inizio del programma.

Lei non lo poteva sapere, ma intanto Vaporidis aveva già deciso di farsi un altro tatuaggio per i fatti suoi. Un simbolo per ricordare quei tre lunghi mesi, tutta la fatica che ha fatto e tutte le emozioni che ha vissuto. Una decisione che però rischia di diventare un boomerang.

Nicolas Vaporidis nella bufera, dopo gli attacchi arriva anche la sua spiegazione

Com’è il nuovo tattoo di Nicolas Vaporidis? Due lunghe strisce nere che gli circondano il braccio, niente di più e niente di meno. Ma ad una parte dei suo follower la scelta non è piaciuta e sono piovute le critiche. C’è chi gli rimprovera di essersi fatto un tatuaggio uguale a quelli di molti altri solo per farsi vedere, chi gli dice che l’ha fatto solo per fari notare, chi avrebbe preferito un disegno che ricordasse l’Isola.

Lui ha incassato, ci ha pensato su coltivando la filosofia della pazienza già messa in mostra durante il reality e poi ha risposto. Ha spiegato che le due strisce simboleggiano la felicità e il senso di liberazione per aver concluso il percorso dell’Isola riuscendo ad andare fino in fondo. “Ed è la ricompensa della pace e della forza“, ha scritto.

Ora però è soprattutto concentrato per capire quello che succederà nel prossimo futuro. Quando è tornati in Italia non ha nascosto di voler riallacciare i rapporti con il mondo del cinema ma anche della televisione e sicuramente le occasioni non mancheranno.