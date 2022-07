Luca Salatino in crisi con Soraia Cerruti? Il gesto in diretta allarma i fan della coppia

Anche Luca Salatino e Soraia Cerruti sarebbero in crisi. Infatti il gesto in diretta non lascia alcun dubbio ai followers: scopriamo cos’è successo.

Dopo Matteo Ranieri e Valeria Cardone, anche Luca Salatino e Soraia Cerruti sarebbero in una vera e propria crisi di coppia. Infatti l’ultimo gesto in diretta non lascia alcun dubbio ai seguaci: andiamo quindi a scoprire cos’è successo.

Una delle coppie uscite da Uomini e Donne nel corso dell’ultima stagione è quella composta da Luca Salatino e Soraia Ceruti. Nonostante l’amore i due starebbero vivendo in due città differenti, visto che i rispettivi impegni non permettono ai due di convivere. Recentemente è stata Soraia a lasciare la sua Como per trascorrere diversi giorni a Roma insieme a Luca. Tutto sembrava procedere a gonfie vele eppure non sembra essere così. Infatti i due sarebbero davvero in crisi, proprio come gli amici Matteo Ranieri e Valeria Cardone.

L’ex tronista e la corteggiatrice quindi sembrerebbero essere davvero in crisi. A sottolineare il tutto ci avrebbe pensato l’esperta di gossip Deianira Marzano. Infatti sui social la Marzano ha riportato la segnalazione di una follower secondo cui, in una diretta con Matteo Ranieri, nonostante le numerose domande su Soraia, Luca non abbia mai risposto. Inoltre attualmente Luca avrebbe raggiunto Matteo. I due quindi starebbero passando del tempo insieme, pubblicando anche diversi video sui social. Andiamo quindi a vedere cosa c’è di vero dietro l’indiscrezione.

Luca Salatino in crisi con Soraia Ceruti? Il chiaro indizio social

Luca Salatino quindi starebbe schivando ogni domanda su Soraia Ceruti, trascorrendo questo fine settimana con l’amico e collega Matteo Ranieri. Allo stesso tempo Soraia Ceruti ha raggiunto l’amica Federica Aversano, ex corteggiatrice di Matteo Ranieri. Infatti nel giorno della scelta il tronista genovese scelse Valeria Cardone con cui, però, la storia è già finita.

A differenza di Luca, Soraia Ceruti sui social ha risposto ai fan, specialmente a coloro che l’hanno avvisato della messa in onda delle repliche con lei protagonista. L’ex corteggiatrice ha ammesso che le rivede sempre volentieri perchè l’esperienza le ha permesso di “prendere consapevolezza di me stessa e delle persone che ho intorno”. Inoltre allo stesso tempo Soraia sembra non aver dato troppo peso alle insinuazioni dei fan sui social. Vedremo nei prossimi giorni se anche tra Soraia e Luca sia finita.