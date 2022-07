“Ho avuto molta paura”, Mara Venier lascia tutti di stucco: cos’è successo. La nota conduttrice ha raccontato l’episodio commossa

Durante il Festival Nazionale del Cinema e della Televisione ha ricevuto il premio alla carriera. In un’intervista a margine ha parlato della paura avuta nei confronti del marito riguardo al Covid.

Il suo volto è da sempre uno dei più apprezzati e benvoluti della televisione italiana. Mara Venier ha ricevuto a Benevento il premio alla carriera, all’interno del del BCT (Festival Nazionale del Cinema e della Televisione). A margine dell’evento ha rilasciato una bella intervista a SuperGuida Tv, nella quale ha affrontato temi anche piuttosto seri. Uno dei passaggi più toccanti ha riguardato il compagno e il periodo difficilissimo della pandemia di Covid. Due anni di grande terrore e tensione specie per un motivo specifico.

“Avevo paura perchè sono molto grande e ho un marito più grande di me con un problema polmonare, e non c’erano i vaccini“. Poi aggiunge un retroscena su Domenica In: “Ho avuto talmente paura che per una domenica me ne sono andata. Avevo una paura terribile che potesse capitare qualcosa, non a me ma a mio marito“.

La conduttrice Rai ha voluto poi fare un consuntivo dei suoi anni passati in televisione, tra molti alti e qualche basso.

“Gli anni più belli sono questi ultimi. Quando pensi che la vita sia finita e invece, ti regala dei momenti meravigliosi. L’amore del pubblico che dopo tanti anni ancora c’è. Credo che il periodo più bello della mia vita sia questo“.

La ribalta di Domenica In non è ancora finita e le porte per Mara sono sempre aperte.

“Chi l’avrebbe mai detto che a 70 anni stavo ancora qua. Non ho mai avuto tante proposte di lavoro come in questi ultimi anni”. Poi sulla volontà di tornare a recitare in qualche fiction risponde: “Non lo so. Da una parte sì, dall’altra no. Dovrei capire se sono ancora in grado di farlo“.

Sempre a proposito del programma cult che conduce la domenica ha svelato: “Mi piace ed è il mio punto debole. Ogni anno dico è l’ultimo e poi quando me lo richiedono non so dire di no”. La speranza del pubblico è di vederla ancora a lungo sul piccolo schermo.