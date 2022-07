“Al GF Vip sono ingrassata per problemi di salute”, ex concorrente vuota il sacco: fan sbalorditi

Bodyshaming sui social e seri problemi di salute: ex volto del GF Vip ha raccontato di quello che ha vissuto durante il reality

Vivere nella casa più spiata d’Italia non è mai stato semplice, un occhio costante che vigila su qualsiasi cosa e pronto a giudicare. È l’ansia che ha vissuto un ex volto del reality show non tanti anni fa.

Ha partecipato a Temptation Island 8 con il fidanzato Nello Sorrentino, successivamente ha preso parte al GF Vip nel 2020 e soltanto di recente è tornata a parlare di quanto ha vissuto e sta vivendo. Carlotta Dell’Isola ha scelto di essere molto trasparente con i suoi tanti follower e di provare a lanciare un messaggio positivo a tutti coloro che la seguono.

Ai tempi della sua partecipazione al reality show, infatti, l’ex concorrente è stata vittima di bodyshaming da parte dei social per il suo fisico, senza mai rispondere agli haters per preservare la sua privacy e non dare troppo adito ad alcuni leoni da tastiera. Dopo un bel po’ dalla sua esperienza, Carlotta ha deciso di fare chiarezza su quanto ha vissuto mettendo a tacere tanti rumor sul suo conto.

GF Vip, Carlotta dell’Isola esce allo scoperto: cos’ha vissuto

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da CDI ⚡️ (@carlottadellisola)

Solo qualche ora fa, Carlotta Dell’Isola ha condiviso su Instagram un post con una foto di lei in costume ed una didascalia molto sofferta: “Più volte al giorno, in modi più o meno garbati, mi viene chiesto: ‘Carly come hai fatto a dimagrire?’ ed io che amo parlare e soprattutto rispondere sempre, davanti a questa domanda ho sempre preferito tacere. Non nascondo nulla, tantomeno ho qualche segreto, ci mancherebbe.. ma sapete, rispondere a chi mi definiva “grassa, cesso, bulimica, piena di herpes” solo per aver preso dei kg all’interno di una casa mi sembrava e mi sembra ad oggi davvero assurdo“.

Così l’ex concorrente del GF Vip ha tirato fuori proprio quanto ha vissuto nel periodo della sua partecipazione al reality show: “All’interno di quel contesto mi ero aperta raccontando cose di me che, tornando indietro, non racconterei. Ma non voglio dilungarmi ne divagare, ma rivolgermi soltanto a chi invece di puntare il dito, si è chiesta se stessi passando un periodo particolare.. ebbene no ragazzi. La vita è questa”.