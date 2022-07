Guenda Goria, i duri attacchi degli haters: “Ti sei inventata tutto” – VIDEO

L’ex concorrente del GF Vip ha scoperto a causa di un fastidioso mal di pancia di essere incinta: dopo essere finita in ospedale, gli haters non le hanno risparmiato dei duri attacchi. Ecco come ha risposto il fidanzato.

Proprio in questi giorni, mentre Alfonso Signorini sta pubblicando alcuni indovinelli riguardo i prossimi concorrenti del GF Vip 7, sarebbe filtrata la data ufficiale di inizio della nuova stagione del reality show. Tutto partirebbe il 14 settembre per andare avanti fino a maggio 2023. Non è chiaro se, anche quest’anno, opteranno per la proposta di estensione.

C’è però una gravissima notizia che arriva da una ex concorrente del reality show. La figlia di Maria Teresa Ruta sarebbe finita in ospedale per un fastidio, scoprendo di avere qualcosa di molto più grave e pericoloso. Dopo le analisi, infatti, sarebbe stata subito sottoposta all’operazione chirurgica nella Clinica Mangiagalli di Milano.

L’ex GF Vip Guenda Goria in ospedale: è caos sul web

Guenda Goria, che all’interno del GF Vip aveva incantato tutti con la sua passione per il pianoforte, ha voluto raccontare ogni momento del suo ricovero. Inizialmente si è mostrata in barella e di buon umore. Stava andando al pronto soccorso su consiglio di un amico che le aveva consigliato di capire bene le ragioni del suo mal di pancia.

Successivamente, Guenda Goria si è mostrata in lacrime. Le analisi avevano evidenziato che era incinta, ma che si trattava di una gravidanza extra-uterina. Avrebbe inoltre l’endometriosi, e sarebbe stata operata immediatamente. Incredibilmente, molte persone sul web hanno iniziato a prenderla in giro, sospettando che stesse inventando tutto.

Le dure risposte di Mirko Gancitano all’amica ed agli haters

Il fidanzato di Guenda Goria ed ex concorrente de La pupa ed il secchione show, Mirko Gancitano, non ha esitato ad insultare gli haters che anche davanti ad un problema così delicato si sono messi ad insultare e prendere in giro. In particolare, Gancitano se l’è presa con Selvaggia Roma, rinfacciandole di non essere una buona amica.

Mirko Gancitano ha anche sottolineato che la sua fidanzata aveva rischiato di morire nelle precedenti ore, e che ha mostrato un coraggio ed una forza incredibile. Dall’ospedale, Guenda Goria ha voluto ringraziare una ad una tutte le persone che in queste ore hanno avuto delle parole di conforto per lei.

Queste sono le risposte che Mirko Gancitano ha dato ad alcuni haters dopo che la fidanzata ed ex concorrente del GF Vip è finita in ospedale:

Ecco invece il video in cui Guenda Goria ha raccontato la terribile esperienza del suo ricovero in ospedale: