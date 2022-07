Il gesto di Elisabetta II sorprende tutti: così ha commosso il Regno Unito

La regina Elisabetta sembrava dovesse prendersi un lungo periodo di riposo, invece ha stupito i suoi sudditi con un bellissimo gesto

Periodo davvero faticoso per la Regina Elisabetta II d’Inghilterra. La storica e longeva sovrana ha dovuto presenziare a diverse uscite pubbliche, soprattutto per le recenti celebrazioni in suo onore.

Elisabetta ha da poco festeggiato i suoi 70 anni di regno. A Londra e dintorni, nel mese di giugno, sono andate in scena la numerose celebrazioni per il Giubileo di Platino. Impegni stancanti per la regina che dall’alto dei suoi 96 anni di età deve comunque riguardarsi.

Chi si aspettava un lungo periodo di relax lontano dai riflettori per Elisabetta, si sbagliava invece di grosso. Infatti la regina ha deciso di fare un gesto davvero simbolico ed incoraggiante, un bell’esempio per tutti i suoi sudditi.

Elisabetta II in vista ai meno fortunati: il gesto che nessuno si aspettava

Già nei giorni scorsi Elisabetta aveva sorpreso la stampa britannica con alcune uscite pubbliche inaspettate, nonostante la royal family la incoraggiasse a prendersi un periodo di riposo quasi assoluto per preservarla da ulteriori fatiche.

Negli scorsi giorni è stato reso noto un altro gesto davvero eccelso della sovrana. Elisabetta, accompagnata dalla figlia Anna, ha fatto visita a persone meno fortunate, alle prese con problemi di salute o con la terribile solitudine. Si è recata presso il Thames Hospice di Maidenhead, nel Berkshire, che ha appena inaugurato la sua nuova sede.

La Regina è arrivata nella tarda mattinata di ieri, venerdì 15 luglio, con un preavviso minimo, come accade sempre più spesso. Una decisione improvvisa quella di accompagnare Anna, che invece aveva già confermato la visita, che ha stupito l’opinione pubblica e commosso molti cittadini inglesi.

Vedere la storica sovrana, ormai ultranovantenne, fare visita e dare conforto a persone in difficoltà è sicuramente un gran gesto per l’immagine della Corona. Ora però è tempo di riposo estivo: Elisabetta, che ormai è stabilmente locata al castello di Windsor, solitamente si divide durante il periodo più caldo tra Sandringham, la sua residenza nel Norfolk, e l’amatissimo castello di Balmoral, in Scozia, dove è solita ricevere figli, nipoti e bisnipoti.