Elisabetta Gregoraci, nessuno se lo aspettava: “È faticoso e complicato”

Elisabetta Gregoraci ha sorpreso tutti con le sue dichiarazioni a margine dell’evento estivo musicale Battiti Live: ecco cosa sarebbe molto faticoso e complicato per lei e cosa ha rivelato riguardo suo figlio Nathan Falco.

Questa estate c’è una brutta batosta per Elisabetta Gregoraci, che ormai è arrivata alla sua sesta edizione dello spettacolo musicale estivo Battiti Live. Sembrerebbe proprio che il pubblico abbia espresso la sua preferenza per Summer Hits, il programma rivale che invece vede alla conduzione Stefano De Martino e Andrea Delogu.

Mentre Elisabetta Gregoraci si ferma al 9% di share televisivo, i suoi concorrenti riescono a sfiorare il 12%. Bisogna dire che l’estate è ancora lunga, e quindi la conduttrice calabrese avrà modo di provare a riprendersi la sua rivincita. Parlando con il settimanale Confidenze, ha voluto rivelare qualche retroscena della trasmissione.

Elisabetta Gregoraci, cosa è stato faticoso per lei

Elisabetta Gregoraci ha spiegato che la conduzione di Battiti Live è molto faticosa, e la carica anche di molte responsabilità. Spesso, infatti, la troupe deve smontare il palco ed il backstage in meno di un giorno, per poi montarlo nella nuova città dove verrà allestito lo spettacolo musicale. Questo comporta anche poca libertà personale.

Elisabetta Gregoraci ha spiegato che ormai tutte le persone che lavorano per Battiti Live sono per lei come una famiglia. I luoghi che si visita durante il lavoro sono meravigliosi e condurre le dirette regala sempre una speciale adrenalina. La presentatrice ha anche spiegato che il figlio Nathan Falco ha una cultura musicale molto diversa dalla sua.

Il desiderio di Briatore ed il sogno di Nathan Falco: che succederà?

Elisabetta Gregoraci ha rivelato che mette sempre le cuffie per ascoltare la musica quando si trova in famiglia. Questo perchè suo figlio ama molto il genere rap, che invece sembrerebbe non affascinare particolarmente la soubrette. L’ex moglie di Briatore ha anche rivelato che, da piccolo, Nathan Falco sognava di diventare un deejay.

Sicuramente questa notizia non ha reso molto felice Flavio Briatore, che invece ha dichiarato orgoglioso come suo figlio andrà a studiare in Svizzera. L’imprenditore spera che Nathan Falco voglia intraprendere gli studi in ambito hotellerie e food & beverage per potergli lasciare in futuro la gestione di tutte le sue aziende.

Ecco Elisabetta Gregoraci che si intrattiene con alcuni fan a margine dell’inizio di Battiti Live: