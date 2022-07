Don Matteo 14, l’amata attrice dà il suo addio? L’annuncio confonde i fan

L’amata attrice darà il suo addio a Don Matteo? Le recenti dichiarazioni hanno mandato in confusione i fan. Ecco quali impegni potrebbero allontanarla definitivamente dal set delle riprese di Don Matteo 14.

La notizia del suo addio è arrivata solo in queste ore, anche se già da tempo c’erano numerose indiscrezioni a riguardo. L’amato personaggio non sarà presente nella prossima stagione di Don Matteo. Questo perchè sarebbe stata chiamata a prendere a parte ad un’altra seguitissima fiction che verrà trasmessa sempre dalla Rai.

L’attrice Emma Valenti ha fatto il suo arrivo nella fiction Don Matteo 13. Si tratta di un personaggio relativamente nuovo, ma si è subito fatta amare dal pubblico. Questo forse anche perchè interpreta Valentina, la figlia dello stimatissimo colonnello Anceschi. Inoltre, si è innamorata di un altro personaggio molto amato: il PM Marco Nardi.

Don Matteo 14, c’è l’addio dell’attrice? Cosa ha detto

Come riporta Di Più Tv, dopo la fine di Don Matteo 13, Emma Valenti aveva dichiarato: “Mi auguro che la produzione mi chiami anche per la prossima stagione. Il finale della tredicesima stagione resta apertissimo per il mio personaggio“. Dunque l’attrice ci sperava e spererebbe davvero di poter continuare il lavoro nella fiction di Lux Vide.

Emma Valenti ha spiegato che già durante i provini ha incontrato il personaggio con cui poi avrebbe interagito di più all’interno di Don Matteo 13, Maurizio Lastrico. L’attore che dà vita al PM Marco Nardi l’avrebbe messa subito a suo agio immediatamente ed avrebbero anche provato insieme a girare alcune scene.

Quale altra fiction della Rai vedrà impegnata Emma Valenti

Emma Valenti ha dato un annuncio del tutto inaspettato. In questi giorni sta prendendo parte alle riprese di un’altra fiction prodotta da Lux Vide e Rai. Si tratta di Che Dio ci aiuti, ma l’attrice non ha voluto rendere noto quale sarà il suo ruolo che gli è stato assegnato. In ogni caso, gli spettatori dovrebbero poter vedere il girato solo a primavera 2023.

Emma Valenti ha spiegato di avere sempre avuto una grandissima passione per il cinema e la recitazione. Lei è di Torino, e quindi inizialmente faceva la spola fra le due città. Adesso, con i lavori che le stanno arrivando grazie alla Lux Vide ed alla Rai, avrebbe deciso di trasferirsi stabilmente a Roma.

Ecco Emma Valenti che si cimenta a suonare la chitarra con il suo fidanzato che prova a fare il cantante: