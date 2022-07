Conti bancari a rischio: le applicazioni pericolose da evitare a tutti i costi

Paura per i possessori di conti correnti bancari. Spunta la lista delle app su cellulare che rischiano di svuotare le nostre tasche

Ormai ognuno di noi, per mantenere al sicuro il proprio denaro ed i propri guadagni, ha aperto un conto corrente ovviamente ad hoc. C’è chi si è affidato alle classiche banche o casse di risparmio, chi invece ha scelto le poste e così via.

Quasi tutti i sistemi bancari ormai si affidano all’internet banking per la gestione dei propri correntisti. Ovvero delle applicazioni legate alla cassa di riferimento con cui gestire ricavi, pagamenti, transazioni anche dal proprio smartphone.

Ma proprio alcune applicazioni potrebbero letteralmente causarvi gravi danni. Infatti sul web stanno circolando diverse app, proposte come soluzioni per i problemi sul cellulare, che in realtà sono state create ad hoc per entrare nei conti privati e fare incetta di soldi.

La lista delle applicazioni su smartphone da non scaricare assolutamente

Chi ha un conto internet banking deve prima di tutto sapere che ogni comunicazione o situazione da scaricare può arrivare soltanto dalla propria area riservata. Non certamente da app esterne che invogliano l’utente ad usufruirne e dunque scaricarle per facilitare le operazioni mobili.

Tali applicazioni nascondono una truffa bella e buona, un cosiddetto tentativo di phishing atto al rubare denaro dai conti correnti dei malcapitati. Ecco dunque la lista delle 100 app misteriose e fuorvianti da evitare a tutti i costi, senza lasciarvi tentare dallo scaricarle: