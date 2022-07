Anticipazioni Beautiful: Sheila smascherata, Mike la tradirà?

Le anticipazioni di Beautiful per la seconda metà di luglio vedono al centro delle trame l’amore fra Finn e Steffy. Lui continuerà a cercare l’amata, che lo crederà morto. Nel frattempo, Sheila si troverà contro il suo complice, Mike.

Secondo le anticipazioni di Beautiful, nella seconda metà di luglio si continuerà a vedere Finn in giro per l’Europa alla ricerca disperata della sua amata, Steffy. Dopo che sua madre Sheila gli ha sparato, infatti, non è morto. Steffy non sarà a conoscenza di questo importante dettaglio e si nasconderà con il figlio alla ricerca di un po’ di serenità.

Nonostante i tentativi di omicidio di Sheila, Finn si è salvato grazie alle cure della madre adottiva, Li. La stessa Sheila, una volta venuta a sospettare quanto fosse successo, ha speronato l’auto di Li, facendola finire nell’oceano. Per fortuna, anche questo tentativo di uccidere della donna non è andato a buon fine.

Beautiful, cosa succederà fra Finn e Steffy?

Quando Finn si risveglierà dopo l’incidente, però, si troverà immerso in una situazione surreale. La madre Sheila si proclamerà come la sua salvatrice, rifiutandosi di portarlo comunque in ospedale. Allo stesso tempo, Finn crederà che la madre adottiva Li sia morta per davvero. Sheila, però, si troverà il complice contro di lei.

Mike Guthrie, che fino ad ora ha sempre aiutato Sheila nei suoi complotti, sembra avere dei rimorsi di coscienza. Si accorge che la donna non è affatto cambiata, soprattutto per il fatto che si rifiuta di portare Finn in ospedale. Cercherà dunque di parlarci e di convincerla in ogni modo a costituirsi alle forze dell’ordine.

Steffy sprofonda nella depressione: le terribili conseguenze

Mike si troverà in una situazione difficile su più fronti. Nel frattempo, infatti, sia Brooke che Ridge hanno iniziato a capire cosa sta veramente succedendo. Entrambi, infatti, sospetteranno che sia proprio Mike il complice di Sheila, e cominceranno a metterlo alle strette. In Europa da sola e senza l’amore di Finn, Steffy si lascerà purtroppo andare.

Steffy sarà convinta di aver perso per sempre Finn, e cadrà in depressione. Non riuscendo a superare il devastante lutto, prenderà una decisione che avrà delle terribili conseguenze. La protagonista di Beautiful si farà ricoverare in una clinica psichiatrica. Mentre in Europa si sfiora la tragedia, in America Ridge si troverà di nuovo a fare i conti con Deacon.