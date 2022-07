Alba Parietti senza parole per il lutto improvviso: il toccante messaggio

Nelle ultime ore Alba Parietti è stata toccata da un lutto improvviso. La showgirl ha voluto dare l’ultimo saluto sui social: le sue parole.

Alba Parietti nelle ultime ore ha voluto salutare sui suoi canali social una persona a lei cara scomparsa. Infatti la showgirl ha deciso di pubblicare un toccante messaggio che ha commosso i fan: utenti commossi.

Negli ultimi giorni il mondo dello spettacolo è rimasto sconvolto dalla morte di Ivana Trump, la prima moglie del 45esimo presidente degli Stati Uniti. Anche Alba Parietti ha appreso la notizia del lutto di una persona che era a lei tanto cara. Infatti Ivana è scomparsa all’età di 73 anni nella sua casa dell’Upper East Side di Manhattan. Un lutto che ha sconvolto la showgirl torinese che ben conosceva l’ex moglie di Donald Trump.

Alba Parietti ha quindi pubblicato un lungo messaggio su Instagram, in cui ha salutato la collega e personalità televisiva. Infatti la showgirl sostiene che proprio la morte di Rossano Rubicondi si astato un colpo bassissimo per Ivana che è stata anche sposata con l’italiano. Inoltre la Parietti non ha voluto definirsi un’amica della Trump, ma piuttosto una conoscente stretta. Andiamo quindi a vedere il suo lungo messaggio postato sui social.

Alba Parietti ricorda Ivana Trump: “La morte di Rossano Rubicondi è stato troppo per lei”

Anche Alba Parietti ha voluto salutare Ivana Trump con un lunghissimo messaggio postato sulla sua pagina Instagram. La showgirl italiana ha quindi iniziato il suo discorso affermando: “Io credo che il dolore per la morte di Rossano Rubicondi, scomparso qualche mese fa, sia stato immenso per Ivana“. Successivamente la Parietti ha voluto specificare che non era un’amica stretta della Trump, ma di certo era una buona conoscente proprio grazie alla sua amicizia con Rubicondi.



In merito alla relazione tra Rubicondi e la Trump, Alba ha poi aggiunto: “Era un amico. Lei lo ha amato immensamente e lui le voleva sicuramente bene“. La notizia della morte di Ivana Trump ha quindi sconvolto Alba Parietti, che ha ribadito che certi amori ti lasciano un vuoto incolmabile. La Parietti successivamente ha affermato: “Ora forse lo avrà raggiunto e li immagino ridere e abbracciarsi nella loro complicità , tanto chiacchierata“.

Infine la Parietti ha ricordato che non esiste solamente il personaggio, ma anche persone, che soffrono, amano, si ammalano e muoiono come tutti. Tutto ciò per Alba ha chiesto grande rispetto per le persone, salutando per l’ultima volta Ivana Trump sul suo profilo Instagram.