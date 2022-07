Temptation Island, la bordata dell’ex concorrente: “C’era rabbia e competitività”

L’ex concorrente di Temptation Island non ha risparmiato una bordata ai suoi ex compagni di avventura nel reality show dei tradimenti. Mentre durante altre esperienze televisive ha stretto delle amicizie, in quel programma invece…

Nella serata del 14 luglio, tutti gli ex concorrenti dell’ultima edizione de La pupa ed il secchione show si sono ritrovati al Casale del Girasole ad Ostia Antica, vicino Roma. Il rapporto è rimasto ottimo, e lo si vede dai video e dalle foto che hanno condiviso sui rispettivi canali social. Un ex pupo, in particolare, è rimasto legato alla sua secchiona.

Francesco Chiofalo, nonostante abbia perso all’ultimo La pupa e il secchione show a causa di un errore di Valentina Matteucci, si è affezionato molto a lei. Non hanno fatto tutto il percorso nel reality insieme, ma solo le ultime puntate. In più occasioni si sono mostrati insieme a ristorante a Roma con degli amici.

Temptation Island, parla l’ex concorrente: “Purtroppo…”

Se Francesco Chiofalo è rimasto molto amico degli ex compagni di avventura de la pupa ed il secchione show, lo stesso non si può dire della sua esperienza come ex concorrente di Temptation Island. L’influencer aveva partecipato alla trasmissione insieme alla sua fidanzata storica, Selvaggia Roma, con cui aveva il progetto di sposarsi.

La loro storia fu molto tormentata all’interno del reality. Anche se uscirono insieme dal falò di confronto finale, poche settimane dopo la fine del programma Selvaggia Roma ufficializzò la fine della relazione. Da allora non sono rimasti in buoni rapporti, e lo stesso è successo con tutti gli altri ex concorrenti di Temptation Island, su cui Chiofalo non si è risparmiato.

“Solo un quieto vivere”: dell’esperienza non è rimasto nulla

Francesco Chiofalo ha detto dei suoi ex compagni di avventura di Temptation Island: “Sono anni che non sento più nessuno di loro. Purtroppo, tra noi ex concorrenti di quell’edizione di Temptation Island non c’è mai stata una vera amicizia, ma solo un quieto vivere“. Ha anche aggiunto che nei suoi confronti aveva percepito molta rabbia e competitività.

Francesco Chiofalo, rispondendo alle domande di alcuni suoi fan su Instagram, ha anche spiegato che è in ansia di sapere cosa gli diranno i medici nei prossimi giorni. Tempo fa si è fatto operare al naso ed adesso dovrebbe riuscire a scoprire cos’era quella “massa nera” che gli hanno estratto: si spera che non sia di nuovo un tumore.