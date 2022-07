Tale e Quale Show, che cast: c’è anche un’ex ballerina di Ballando con le Stelle

Non manca molto all’inizio di Tale e Quale Show ed è per questo che il cast sembra ormai aver preso forma: grandi sorprese tra i nomi

Carlo Conti è ormai alle porte di una nuova edizione dello show ed i nomi accostati sono veramente tanti, ma sembra ormai esserci la squadra definitiva pronta a scendere in campo da settembre.

Partirà a breve la nuova edizione di Tale e Quale Show con Carlo Conti confermato alla conduzione e tante novità tra i concorrenti in gara. Negli ultimi mesi si è vociferato molto su chi potesse prendere parte all’amatissimo show di Rai Uno, ma fin qui nessuna conferma o ufficialità è stata ancora data.

Nonostante si tratti di indiscrezioni, al momento il cast sembrerebbe essere composto da: Manila Nazzaro, Alessandra Pierelli, Jonis Bashir, Valentina Persia, Emanuela Tittocchia, Los Locos, Alex Belli, Guenda Goria, Marco Morandi, Manuela Zero, Gilles Rocca, Melissa Greta Marchetto, Brenda Lodigiani, Beppe Quintale, Antonio Zequila, Pamela Petrarolo.

Tale e Quale Show, Carlo Conti pesca da Milly Carlucci

Al di là dei nomi emersi, qualche dettaglio in più lo fornisce TvBlog secondo cui Carlo Conti avrebbe messo le mani su più di qualche concorrente di Ballando Con Le Stelle. Non sarebbe la prima volta che Milly Carlucci “presterebbe” alcuni dei suoi volti più noti allo show di Rai Uno, ma quest’anno si è voluto osare. Secondo le indiscrezioni, infatti, sembrerebbe che a Tale e Quale Show potrebbe approdare Alessandra Mussolini. Dopo Il Cantante Mascherato, sarebbe una grande nuova esperienza su Rai Uno per una personalità spiccata come la sua.

Ciò che invece dà per certo TvBlog è la presenza di Valeria Marini. Sembrerebbe, infatti, che la showgirl stellare abbia già messo da parte la sua avventura al Grande Fratello VIP e si dice pronta ad approdare insieme agli altri 10 concorrenti su Rai Uno per sfidarsi a suon di imitazioni. Adesso c’è un ultimo dubbio da sciogliere: da chi sarà composta la giuria dello show? Carlo Conti porta con sé la responsabilità di far meglio della scorsa edizione e non è un’impresa così semplice.